Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Lúc 22h50 ngày 5/7, Tổ tuần tra do Trung tá Phạm Anh Linh làm Tổ trưởng cùng 5 đồng chí Công an phường Ô Môn, khi đến đoạn đường đối diện Đội Cảnh sát PCCC (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ), phát hiện nhóm người tụ tập trên vỉa hè, nơi chị Thạch Thị Bích Hạnh (SN 1976, ngụ phường Ô Môn) bán quán nhậu.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện anh Thạch Hoàng Em (SN 1991, ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) trong tình trạng bất tỉnh; phía bên cổng Đội Cảnh sát PCCC phát hiện anh Thạch Minh Nhí (SN 2001, cùng ngụ xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) cũng nằm bất động, trên lưng dính nhiều máu. Tổ tuần tra đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Ô Môn cấp cứu, đồng thời tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan để làm rõ.

Do Sơn, Phi bị thương và trong trạng thái say rượu nên Tổ tuần tra đưa vào bệnh viện xử lý vết thương, sau đó đưa về Công an phường Ô Môn làm việc. Nạn nhân Thạch Minh Nhí cũng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 4h ngày 6/7 thì tử vong.

Tại cơ quan Công an, Sơn thừa nhận dùng dao đâm Thạch Minh Nhí bị thương dẫn đến tử vong. Theo đó, lúc 21h ngày 5/7, Sơn cùng người anh sinh đôi Trần Văn Phi và người bạn nhậu tại quán Luân ở bờ kè phường Ô Môn. Đến 22h cùng ngày, Sơn lấy xe máy chở Phi và vợ là Nguyễn Thị Tú Trinh tới quán của chị Hạnh, đối diện Đội Cảnh PCCC để uống nước.

Trong lúc uống nước, do say xỉn nên Phi làm bể ly. Thấy vậy Sơn nhặt bỏ vào thùng rác kế bên một bàn đang nhậu. Phi qua gặp 2 thanh niên bàn kế bên thì được hỏi cộc lốc: “là sao”. Phi trả lời “sao là sao”. Sơn bước đến hỏi 2 thanh niên “Nãy mày hỏi anh tao là sao”, thì Thạch Minh Nhí rút ra một vật giống súng (súng đồ chơi). Sơn nói “Mày móc súng ra làm gì, mày muốn chơi không”...

Lập tức, Nhí đấm vào mặt Sơn, Sơn đánh lại. Thấy Nhí bị đánh, Thạch Hoàng Em cũng nhảy vào đánh Sơn. Nhí lấy dao đâm về phía Sơn, Sơn chụp được dao, quay lại đâm nhiều nhát vào người Nhí. Do tay trái của Sơn lúc chụp dao bị thương chảy máu nên buông dao, tiếp tục dùng tay không đánh nhau với Nhí và Em. Sau khi đánh nhau, Phi dùng xe máy chở Sơn và em dâu bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị Công an phường Ô Môn đuổi theo ngăn chặn, mời về làm việc.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã thu giữ hung khí, phương tiện, tang vật phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn