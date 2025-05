Mâu thuẫn tình cảm, 1 phụ nữ đoạt mạng người tình bằng dao

Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Hoa (SN:1994, cư trú Ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào ngày 18/5, người dân phát hiện Trần Đắc Phong (SN 1978, cư trú ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), chết bất thường trong phòng ngủ của chính mình từ nhiều ngày trước, với nhiều vết đâm, chém trên người nên đã trình báo cơ quan công an.

Nguyễn Thị Kim Hoa tại cơ quan công an

Ngay sau khi được tin báo từ cơ sở, xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng điều tra, làm rõ để kịp thời chấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994, cư trú tại địa phương) là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc, ban đầu Hoa đã quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu, vật chứng thu thập được trong quá trình điều tra, Hoa đã thừa nhận chính Hoa là người đã ra tay sát hại nạn nhân Phong.

Bước đầu Hoa khai nhận, do bực tức trong quan hệ tình cảm, vào tối 14/5, lợi dụng lúc Phong đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Phong, đến khi thấy Phong nằm bất động mới dừng lại. Sau đó, Hoa khoá cửa lại rồi bỏ đi.

Hiệm vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Phan Ánh

Nguồn tin: vov.vn