Mâu thuẫn lúc ăn nhậu rồi chém nhau

Những người mang rựa, dao chém loạn xạ. Ảnh: T.D.

Ngày 3/5, Công an thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả trong lúc ăn nhậu khiến một người bị thương.

"Cơ quan CSĐT Công an thị trấn Đạ M’ri đang làm việc với các bên liên quan để hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện Đạ Huoai điều tra, xử lý theo thẩm quyền", chỉ huy Công an thị trấn Đạ M'ri thông tin.

Tối 1/5, tại nhà ông Đào Anh Dũng ở thị trấn Đạ M’ri, tổ chức ăn nhậu, thì anh Võ Trường Giang (27 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và ông Hứa Văn Hợp (ngụ thị trấn Đạ M’ri) xảy ra mâu thuẫn.

Đến 19h20 cùng ngày, trước nhà ông Dũng xuất hiện 3 thanh niên lạ mặt mang theo rựa, gậy gộc.

Hình ảnh từ camera nhà ông Dũng cho thấy trước lúc xảy ra vụ ẩu đả, anh Giang và ông Hợp xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc cự cãi trên tay anh Giang có cầm con dao thủ phía sau lưng và được ông Dũng cố gắng căn ngăn.

Trong lúc giằng co, 3 thanh niên từ ngoài lao vào nhà dùng rựa phát, gậy gỗ chém, đánh liên tiếp vào người anh Giang.

Ba thanh niên mang hung khí xông vào nhà chém nạn nhân. Ảnh: T.D.

Vụ ẩu đả khiến anh Giang bị nhiều vết thương ở chân, tay, bụng và lưng; trong đó vết thương tại chân trái bị đứt gân.

Anh Giang được chuyển tới Bệnh viện huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cấp cứu, điều trị.

Hiện anh Giang đã được phuẫn thuật nối lại gân chân và nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Định Quán.

Công an thị trấn Đạ M’ri sau đó mời, triệu tập những người liên quan lên làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn