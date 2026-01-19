Mất ngủ vì lo tổ hợp C00 biến mất

Học sinh tại Nghệ An nghe tư vấn cụ thể tại gian hàng của từng trường mà các bạn quan tâm, dự định đăng ký xét tuyển năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Vị phụ huynh này đã mở màn tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở Nghệ An bằng nỗi lo ấy. Chị nói đã thức nhiều đêm tìm hiểu và khi biết nhiều trường không tuyển sinh tổ hợp C00 (văn - sử - địa) nữa nên càng lo hơn.

Lo lắng về những thay đổi

Trước băn khoăn ấy, TS Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - khẳng định bộ không quy định "bỏ tổ hợp C00" mà chỉ quy định chung mỗi tổ hợp có ba môn thi/bài thi, trong đó bắt buộc có một môn là toán hoặc ngữ văn. Việc quy định tổ hợp xét tuyển cụ thể do các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng và thông tin đến thí sinh.

Giải đáp thêm, PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho biết trường có 15 ngành khoa học cơ bản vẫn giữ tổ hợp C00 vì đây là các ngành căn cốt của khoa học xã hội và nhân văn.

Số ngành còn lại, theo ông, có thể có những điều chỉnh đề phù hợp với yêu cầu đào tạo, cũng là phù hợp với yêu cầu mới của thị trường nhằm tiệm cận với yêu cầu nhân lực trong xu thế hội nhập. "Với cả các ngành có sự điều chỉnh sẽ vẫn sử dụng các môn trong tổ hợp C00 vào các tổ hợp khác", ông Sơn nói.

Dù các chuyên gia đã giải thích nhưng vẫn có khá nhiều câu hỏi được gửi lên ban tư vấn bày tỏ nỗi lo về tổ hợp C00. Nhiều thí sinh cũng lo lắng về việc các trường có những thay đổi "giảm ưu tiên" cho chứng chỉ ngoại ngữ so với các năm trước.

"Con chúng tôi đã phải xác định hướng xét tuyển từ lớp 10, tức là đã ba năm trước, nay thay đổi đột ngột thế này không thể xoay chuyển kịp", phụ huynh chia sẻ.

TS Lê Anh Đức, trưởng Ban đào tạo (Đại học Kinh tế quốc dân), chia sẻ: "Vì luôn đặt ưu tiên quyền lợi người học nên trường sẽ giữ ổn định phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên ông Đức lưu ý tất cả ngành đào tạo đều có môn toán trong tổ hợp xét tuyển vì là môn học cốt lõi, rất cần thiết cho lĩnh vực kinh tế.

"Vì coi trọng kỹ năng ngoại ngữ nên chúng tôi cũng coi trọng việc xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế", ông Đức thông tin.

Chúng tôi mong có lộ trình, ít nhất là để học sinh bước vào lớp 10 biết được những thay đổi về phương thức tuyển sinh đại học để kịp định hướng và lựa chọn. Một phụ huynh tại Nghệ An

Học lực khá có theo được y khoa?

PGS.TS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội - cho biết để học y khoa, sinh viên cần học tối thiểu chín năm để hành nghề độc lập. Sau chương trình học y khoa sáu năm, tân bác sĩ sẽ còn học lên các chuyên ngành.

Trước băn khoăn "Học lực khá có học được y khoa hay trường y không?", ông Tùng trả lời học khá không có nghĩa ngày mai không học giỏi và người đang học giỏi vẫn có nguy cơ xuống học khá. Nhiều ý kiến cho rằng ngành y đều là những người xuất sắc và giỏi nhưng không có nghĩa chỉ trọng người giỏi.

Những học sinh đang có học lực khá vẫn hoàn toàn đủ cơ hội nếu đam mê và cố gắng phấn đấu theo đuổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. "Các trường y khoa nói chung đều chú trọng năng lực ngoại ngữ của học sinh THPT. Vì vậy nếu thí sinh có ngoại ngữ hoặc chứng chỉ SAT là một lợi thế lớn trong xét tuyển đại học để tăng cơ hội trúng tuyển", ông Tùng nói thêm.

Đừng quá lo lắng vì AI Một số học sinh lo lắng về sự tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến các ngành nghề, nhất là với các nghề truyền thống, các nghề thuộc khối kinh tế, ngôn ngữ. Liên quan lo lắng này, TS Lê Anh Đức cho rằng không chỉ khối kinh tế mà AI đang và sẽ có tác động đến nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. "Tôi khẳng định AI không thể thay thế toàn bộ con người. Nếu các bạn học tập tốt, rèn luyện tư duy, kỹ năng tốt để tạo nên giá trị cho mình thì AI chỉ giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn. Ngược lại nếu các bạn lệ thuộc vào AI để lười biếng, rất có thể các bạn sẽ gia nhập đội ngũ thất nghiệp", TS Đức thẳng thắn. Tiếp lời, TS Nguyễn Quỳnh Hoa - Trưởng phòng quản lý đào tạo (Trường đại học Hà Nội) - cũng khẳng định cơ hội việc làm cho các ngành đào tạo ngôn ngữ cũng không biến mất vì AI như nhiều người tưởng. "Kể cả những nghề như biên dịch, AI cũng không thể thay thế được con người. Dĩ nhiên các cơ sở đào tạo sẽ phải điều chỉnh để trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng và làm chủ công nghệ", TS Hoa nói.

Muốn không thất nghiệp, cần giỏi tiếng mẹ đẻ

Muốn không bị tụt lại trong thị trường lao động đầy biến động, các bạn trẻ cần trang bị cho mình ít nhất bốn "ngôn ngữ": chuyên ngành, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo (AI) và đặc biệt là tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt.

TS Võ Thanh Hải, Phó giám đốc Đại học Duy Tân, nhấn mạnh như vậy tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP Huế.

Học sinh Huế có mặt tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NHẬT LINH

Quan tâm ngành y, mơ ước bầu trời

Trao đổi về xu hướng việc làm, TS Võ Thanh Hải cho rằng trong năm năm tới, bốn nhóm ngành sẽ khát nhân lực gồm bán dẫn và AI, chăm sóc sức khỏe, logistics - chuỗi cung ứng và kinh doanh dịch vụ số. Tuy nhiên ông Hải nói lựa chọn ngành học thôi là chưa đủ. Người trẻ cần thành thạo bốn "ngôn ngữ" như trên để không lo thất nghiệp, trong đó tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ giữ vai trò nền tảng.

Ông Hải khuyên: "Các bạn nên tìm hiểu định hướng phát triển của từng địa phương trong 5-10 năm tới để lựa chọn ngành nghề phù hợp, từ đó mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp bền vững cho tương lai".

Tại buổi tư vấn, nhiều học sinh quan tâm đến khối ngành y dược. Bạn Thanh Nhi (Trường THPT Phan Đăng Lưu) hỏi về học phí và cơ hội việc làm của ngành bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Y Dược Huế. Trả lời, TS Lê Văn Tường Lân - trưởng Ban đào tạo và công tác sinh viên (Đại học Huế) - cho biết ngành có nhu cầu nhân lực lớn, cơ hội việc làm tốt.

Theo ông, học phí các ngành bác sĩ tại Huế hiện ở mức thấp so với mặt bằng chung cả nước cùng với nhiều chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên. "Huế đang ưu tiên đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao nên cơ hội việc làm sau khi ra trường là rất rộng mở", ông Lân nói.

Thay đổi cần lưu ý với kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hơn 2.700 học sinh tại Huế tham dự, đặt câu hỏi và được ban tư vấn giải đáp nhiều băn khoăn, nhất là khi nhiều luật mới liên quan đến giáo dục có hiệu lực. Theo thạc sĩ Hoàng Thúy Nga - chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2025 về phương án thi và định hướng ra đề.

Tuy nhiên kỳ thi dự kiến được tổ chức sớm hơn khoảng nửa tháng, vào ngày 11 và 12-6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ không công bố đề thi tham khảo mới, thí sinh tiếp tục sử dụng đề thi tham khảo năm 2025 để ôn tập. Điểm mới đáng chú ý là giấy báo kết quả thi sẽ do trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp thay vì hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo như trước.

Công nghệ thông tin sẽ được đẩy mạnh ứng dụng trong tổ chức thi giúp rút ngắn thời gian phúc khảo và chấm phúc khảo. Với những bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo sẽ tổ chức đối thoại giữa cán bộ chấm lần đầu và cán bộ chấm phúc khảo để đảm bảo chất lượng.

Đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng, bà Nga cho biết bộ đang xây dựng quy chế mới. Trong đó việc sử dụng kết quả học tập THPT sẽ không còn là phương thức độc lập mà phải kết hợp với các phương thức xét tuyển khác.

Tác giả: VĨNH HÀ - NGUYÊN BẢO - NHẬT LINH

