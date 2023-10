Mạo danh chủ tịch tỉnh nhắn tin lừa vay tiền bí thư huyện

Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân nhận được tin nhắn hay cuộc gọi video giả mạo cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất, hoặc báo cho lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Đắk Nông để đấu tranh, xử lý kịp thời.