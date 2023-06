Mảnh bê tông rơi trúng CĐV trên sân Lạch Tray giữa trận đấu của tuyển Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Mảnh vỡ bê tông trên khán đài sân Lạch Tray rơi trúng CĐV.

Sự cố xảy ra trên khán đài sân vận động Lạch Tray trong hiệp một trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) tối 15/6. Mảnh vỡ của khán đài tầng 2 rơi xuống đám đông cổ động viên bên dưới, trúng vào một khán giả nhỏ tuổi.

Các CĐV xung quanh ngay lập tức ra hiệu để nhân viên y tế của ban tổ chức trận đấu lên khán đài chăm sóc cho nạn nhân. May mắn là không có chấn thương nguy hiểm nào xảy ra với khán giả này.

Khán đài sân Lạch Tray bị sứt một mảng.

Mảnh bê tông vỡ rơi xuống khán đài bên dưới giữa đám đông CĐV.

Tác giả: VĂN HẢI

Nguồn tin: vtc.vn