Mang 2 thỏi vàng đi bán rồi báo tin giả bị cướp để chiếm đoạt gần 840 triệu đồng

Trương Hoài Thương bị bắt giữ.

Ngày 11/6, theo cổng thông tin Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Hoài Thương (SN 1993), trú tại xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó (khoảng 14 giờ ngày 5/6), chị V.K.T - chủ tiệm vàng K.M 1 (thị xã Bình Minh) đưa cho Thương 2 thỏi vàng 24k để mang đến tiệm vàng T.N (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) bán.

Tại đây, Thương đã bán 2 thỏi vàng với tổng số tiền là 839.528.000 đồng. Tuy nhiên, Thương yêu cầu tiệm vàng trên chuyển vào tài khoản của Thương số tiền 200 triệu đồng, phần còn lại đưa tiền mặt. Sau đó, Thương tiếp tục mang số tiền mặt đến một tiệm vàng khác cũng trên địa bàn quận Ninh Kiều nhờ chủ tiệm chuyển vào tài khoản của Thương số tiền 250 triệu đồng. Lúc này, phần tiền còn lại là 389.528.000 đồng Thương mang đến gửi cô ruột ở thị xã Bình Minh nhờ cất giữ.

Sau đó, Thương quay về tiệm vàng K.M 1, thông báo với chủ tiệm rằng trên đường mang tiền về thì bị 3 thanh niên chặn đường, xịt hơi cay cướp hết tiền. Do tin lời, nên chủ tiệm vàng cùng Thương đến Công an thị xã Bình Minh trình báo vụ việc.

Tuy nhiên, tại cơ quan Công an, qua lấy lời khai, Thương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền mà bị can Thương gửi cô ruột đã được thu hồi, tuy nhiên phần tiền 450 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng đã bị Thương sử dụng chuyển vào tài khoản khác để tham gia trò chơi trên mạng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn