Màn trả thù tàn khốc của gã trai bản khi vợ ngoại tình

Khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy giấy tờ tùy thân và nhanh chóng làm rõ nạn nhân là anh Vũ Văn Q (quê huyện Đông Hưng, Thái Bình). Mặc dù trên quần áo của nạn nhân không có vết rách nhưng khi kiểm tra bên trong, Công an phát hiện anh Q bị nhiều vết thương, bầm tím ở phần đầu, phần lưng do vật tày tác động, riêng ở phần ức có một vết đâm sâu. Đây có thể là đòn chí mạng cướp đi mạng sống của anh Q. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Iternet)