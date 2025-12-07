Rayan Cherki bùng nổ, Man City đại thắng phả hơi nóng vào gáy Arsenal

Man City giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trong vòng một tuần lễ và thắng 12/13 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm chuỗi 7 trận toàn thắng. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, sau khi "Pháo thủ" bất ngờ sẩy chân trước Aston Villa ở trận đấu sớm vòng 15.

Man City áp đảo từ những phút đầu trận

Đúng như dự đoán, Man City nhập cuộc với thế trận áp đảo tuyệt đối trước tân binh Sunderland. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của "Mèo đen". Rayan Cherki thực hiện pha căng ngang hết sức thuận lợi nhưng Erling Haaland lại bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm bàn thắng thứ 101 của mình.

Ruben Dias thực hiện siêu phẩm của sự nghiệp

Bước ngoặt đến ở phút 31 khi trung vệ Ruben Dias lên tham gia tấn công, bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly khoảng 30 m sau cú nhả bóng của Rayan Cherki. Anh "vẽ" nên siêu phẩm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Sunderland, mở tỉ số cho chủ nhà Man City. Chưa đầy bốn phút sau, trung vệ Joško Gvardiol bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Phil Foden, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Etihad.

Joško Gvardiol đánh đầu ghi bàn thứ nhì

Hai bàn thắng được ghi bởi hai trung vệ giúp Man City khẳng định thế trận vượt trội và tiếp tục dẫn đầu Premier League về số bàn thắng trong hiệp một mùa này.

Bước sang hiệp hai, Sunderland vùng lên đáng kể. Wilson Isidor cướp được bóng từ Dias và suýt lập công, nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma kịp lao ra cản phá. Granit Xhaka sau đó cũng khiến cổ động viên đội khách tiếc nuối khi cú sút dội cột dọc khung thành Man City.

Mọi nỗ lực của Sunderland hoàn toàn sụp đổ ở phút 65, thời điểm Phil Foden ghi bàn ấn định tỉ số 3-0. Đáng chú ý, đây là pha bóng mà Rayan Cherki kiến tạo bằng cú hất bóng kiểu rabona tuyệt đẹp. Phil Foden như chỉ chờ khoảnh khắc này và bật cao đánh đầu, bóng bật trúng mép dưới xà ngang cuộn luôn vào lưới.

Phil Foden và Rayan Cherki mừng bàn thắng thứ 3

Hình ảnh bàn thắng được phát lại liên tục trên màn hình lớn của sân Etihad, chủ yếu xoáy vào thời điểm Cherki tung ra cú rabona tinh tế, đậm chất kỹ thuật khiến cầu trường bùng nổ. Cherki sau đó suýt tự mình ghi bàn nhưng thủ môn Robin Roefs đã cứu thua xuất sắc.

Chung cuộc, Man City giành trọn 3 điểm trong thế trận kiểm soát hoàn toàn. Sau trận đấu, Pep Guardiola dành lời khen đặc biệt cho Cherki, đồng thời nhấn mạnh giá trị của sự đơn giản trong bóng đá, điều ông cho rằng đã học được từ Lionel Messi: Không phải kỹ xảo cầu kỳ, mà là hiệu quả tối đa.

Man City bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng

Phía Sunderland ngoài trận thua vỡ mặt còn nhận thêm tổn thất khi Luke O'Nien bị thẻ đỏ ở phút bù giờ, rơi xuống vị trí thứ bảy. Trong khi đó, Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch, với lời khẳng định của Guardiola: "Sự ổn định không đến từ thứ hạng hay điểm số, mà từ cách chúng tôi chơi bóng và cải thiện mỗi ngày".

