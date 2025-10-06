Malaysia hy vọng không bị FIFA tăng thêm án phạt mới

Tuyển Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt từ FIFA.

“Việc kháng cáo thực sự rất khó. Mọi hành động mà Liên đoàn bóng đá Malaysia thực hiện để phản ứng với án phạt cần được xem xét thật kỹ lưỡng, tránh khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn và gây tổn hại cho bóng đá Malaysia”, cựu Phó chủ tịch FAM, ông Firdaus Mohamed chia sẻ với truyền thông Malaysia.

Việc FIFA phạt tiền Liên đoàn bóng đá Malaysia và treo giò 7 cầu thủ nhập tịch vì giả mạo giấy tờ đang khiến bóng đá nước này gặp khó và nhận về nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Cựu Phó chủ tịch FAM, ông Firdaus Mohamed chia sẻ thêm: “Tôi tin FAM đang cố gắng để đảm bảo không có thêm án phạt nào từ FIFA. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Khi có lệnh trừng phạt, các hiệp hội bang và cả các đơn vị thành viên cũng sẽ bị ảnh hưởng”.

Vị cựu quan chức cấp cao của FAM kết lại: “Đây là vấn đề nghiêm trọng và tôi hy vọng FAM coi đây là 1 bài học. Có lẽ sự việc này sẽ nhắc nhở họ rằng chúng ta cần phải cẩn trọng và xem xét mọi thứ 1 cách thật kỹ lưỡng.

Tôi không rõ vai trò cụ thể của ban quản lý đội tuyển quốc gia Malaysia và FAM trong vụ việc này vì tôi không tham gia. Nhưng theo quan điểm của tôi, dù có thể nào thì cuối cùng FAM vẫn phải chịu trách nhiệm, vì họ là cơ quan chủ quản”.

Tờ Bola cho rằng, tuyển Malaysia sẽ suy giảm sức mạnh khi mất 7 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ sau án phạt. Họ viết: “Tuyển Malaysia bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt trên hàng công khi 7 cầu thủ nhập tịch không thể thi đấu. Họ sẽ mất đi sức mạnh vốn đã thể hiện trong thời gian gần đây".

Tổn thất lớn nhất của họ là tiền đạo Joao Figueiredo. Cầu thủ gốc Brazil này là cỗ máy săn bàn ở giải vô địch quốc gia của Malaysia. Tiền đạo này cũng chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 cách đây vài tháng. Tính ra, sau 3 trận ra sân, Joao Figueiredo đã ghi tới 3 bàn thắng cho đội tuyển Malaysia.

Trong đợt tập trung vào tháng 10, tuyển Malaysia sẽ thi đấu hai trận gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10. Tuy nhiên, trước tiên, họ có thể đối diện với phán quyết từ Tòa án bóng đá của FIFA.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn