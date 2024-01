Malaysia bị loại khỏi Asian Cup sau bàn thua ở phút 90+5

Your browser does not support the video tag.

Bàn thua ở phút 90+5 tiễn Malaysia rời Asian Cup Đêm 20/1, Malaysia bị loại sau trận thua 0-1 trước Bahrain.

Phút 90+5, Ali Madan nhận bóng sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia. Số 7 tung cú sút kỹ thuật vào góc xa, không cho thủ môn Hazmi cơ hội cản phá. Trên ghế chỉ đạo, HLV Kim Pan-gon đã chết lặng.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Malaysia lật ngược thế cờ. Trận thua chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng đi tiếp của Malaysia tại Asian Cup 2023. Lúc này, thầy trò HLV Kim Pan-gon có 0 điểm, kém Hàn Quốc, Jordan 4 điểm và chắc chắn xếp bét bảng do kém Bahrain về thành tích đối đầu.

Malaysia chơi tốt nhưng vẫn phải chịu thất bại.

Sau trận thua tan tác trước Jordan, Malaysia cho thấy quyết tâm cao ngút trong màn so tài với Bahrain. Đoàn quân của HLV Kim Pan-gon chơi với đội hình khá thấp, tích cực tranh cướp bóng ở phần sân nhà, từ đó tổ chức những đợt phản công dựa trên tốc độ của bộ đôi chạy cánh Faisal Halim, Arif Aiman.

Trong hiệp một, Malaysia có 8 lần dứt điểm, nổi bật là tình huống dứt điểm quyết đoán, buộc thủ môn phải vất vả cản phá của Arif Aiman ở phút 16. Ở bên kia chiến tuyến, Bahrain cũng tạo ra một vài cơ hội và suýt thu về bàn mở tỷ số trong một tình huống chuyển trạng thái nhanh ở phút 31.

Từ pha phát bóng của thủ môn Lutfalla, Al Aswad thoát xuống, đánh bại thủ môn. Tuy nhiên, Dominic Tan đã kịp lùi về, phá bóng giải nguy cho đại diện Đông Nam Á.

Sang hiệp hai, thế trận nghiêng hẳn về phía Bahrain. Sự xuất hiện của tiền đạo Yusuf khiến hàng thủ Malaysia xáo trộn. Phút 59, số 9 suýt trở thành người hùng của Bahrain với pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Những phút cuối, Bahrain tăng tốc và liên tục đặt khung thành của Malaysia trong tình trạng báo động. Phút 90, Ali Hasan bất ngờ có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm quá nhẹ. Vài phút sau, đến lượt Al Jassim áp sát cầu môn. Dominic Tan một lần nữa chơi xuất sắc để cứu nguy cho "Hổ Malayan". Khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối, Malaysia đã gục ngã sau khoảnh khắc ngôi sao của Mandan.

Malaysia bị loại.

