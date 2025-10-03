Madam Pang muốn Thái Lan thâu tóm toàn bộ HCV bóng đá SEA Games

Madam Pang trong lần cùng ĐT Thái Lan đến Việt Nam thi đấu. Ảnh: Đức Cường

Tại SEA Games 33, bộ môn bóng đá có 4 HCV gồm: bóng đá nam và nữ (11 người), futsal nam và nữ (5 người). Chủ nhà Thái Lan tỏ rõ tham vọng muốn giành trọn tất cả số HCV của bộ môn này, dẫu hiện nay họ chẳng còn là thế lực của khu vực Đông Nam Á. Trên tờ Matichon, Madam Phang kỳ vọng, nước chủ nhà sẽ giành trọn cả 4 HCV ở các nội dung của môn bóng đá và futsal.

“Cho đến thời điểm này, dù Thái Lan vẫn chưa chốt địa điểm thi đấu của các môn bóng đá, nhưng đấu ở đâu cũng được, vì đều diễn ra tại đất nước của chúng tôi và quan trọng là phải giành HCV. Không chỉ bóng đá nam mà cả bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tôi muốn thấy Thái Lan giành trọn cả 4 HCV ở môn bóng đá”, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tuyên bố.

Cần nhắc lại, ngoài futsal thì hiện nay Thái Lan không còn là thế lực ở 2 môn bóng đá nam và nữ. Theo đó, lần gần nhất Thái Lan giành HCV SEA Games môn bóng đá nam là vào năm 2017 tại Malaysia, còn với môn bóng đá nữ là tại SEA Games 2013 ở Myanmar. Cũng cần nói thêm, SEA Games 2013 cũng là kỳ đại hội Thái Lan giành trọn cả 4 HCV môn bóng đá.

Sau thời điểm đó, các nước trong khu vực như Việt Nam, Indoensia và Malaysia đều đã vượt mặt người Thái ở môn bóng đá 11 người. Riêng futsal vẫn là sự thống trị của Thái Lan khi giành cả 10 HCV của nam và nữ trong 5 lần bộ môn này được đưa vào thi đấu tại SEA Games.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn