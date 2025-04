Madam Pang mê mẩn phở gà Việt: “Ngon đến mức muốn mang về nhà“

Tối ngày 3/4, sau khi kết thúc chuyến công tác ngắn tại Việt Nam, bà Nualphan Lamsam – hay còn được biết đến với tên gọi Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan – đã có trải nghiệm ẩm thực thú vị tại sân bay quốc tế Nội Bài trước khi lên đường về nước.

Tại đây, bà đã lựa chọn thưởng thức một bát phở gà truyền thống – món ăn quen thuộc và mang đậm hương vị Việt. Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn nhẹ, khoảnh khắc Madam Pang dùng phở đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi bà chia sẻ cảm nhận trên trang cá nhân với lời khen đặc biệt: "Ngon đến mức muốn gói mang về nhà!"

Madam Pang thưởng thức phở gà ở sân bay Nội Bài. Nguồn Madam Pang

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, Madam Pang gọi một bát phở gà đùi với nước dùng trong, ngọt thanh và không quên thêm nhiều hành chần – một điểm nhấn quen thuộc trong tô phở Việt.

Thể hiện rõ sự hào hứng, bà còn tự tay thêm ớt tươi – đúng với thói quen ăn cay đặc trưng của người Thái – và vắt chanh để tăng hương vị. Ngay từ những thìa đầu tiên, Madam Pang đã liên tục gật gù, mỉm cười và ra dấu “OK” thể hiện sự hài lòng tuyệt đối.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò quản lý bóng đá, Madam Pang còn được biết đến là người yêu thích khám phá văn hóa và ẩm thực các nước Đông Nam Á. Trải nghiệm bát phở gà tại sân bay tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn đặc biệt với vị khách đến từ Thái Lan.

Bà bày tỏ mong muốn nếu có thể, bà sẽ mang món ăn này về quê nhà để chia sẻ cùng người thân. Lời khen ngợi từ một nhân vật nổi tiếng trong khu vực tiếp tục là minh chứng cho sức hút bền bỉ của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phở dù là bò hay gà luôn được xem là “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam. Việc Madam Pang chọn dùng phở gà tại sân bay như một điểm kết cho chuyến đi cho thấy phở không chỉ là món ăn đường phố, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa ẩm thực mà bất cứ ai ghé thăm Việt Nam đều muốn thưởng thức.

Một bát phở nóng hổi giữa sân bay đông đúc, một vị khách quốc tế gật gù khen ngon – khoảnh khắc đơn giản ấy đã góp phần đưa phở Việt một lần nữa lan tỏa trong mắt bạn bè quốc tế. Và có lẽ, trong hành trình trở về Thái Lan hôm đó, Madam Pang không chỉ mang theo những kỷ niệm về bóng đá – mà còn mang theo hương vị phở gà Hà Nội đậm đà, ấm lòng.

