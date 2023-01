Lý do thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp bị kéo dài

Trong quá trình thực hiện giải cứu bé trai 10 tuổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho rằng, các đơn vị thi công, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, do thiết bị, máy móc chuyển từ nơi khác đến; phần đất sâu sét, cứng,… dẫn đến thời gian giải cứu bé trai bị kéo dài.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cũng đánh giá yếu tố cản trở là do ảnh hưởng về địa chất địa tầng, về thiết bị điều động từ nơi xa đến nên mọi thứ không chủ động được.

PCT UBND tỉnh Đồng Tháp: "Tiên lượng bé trai rất xấu"

Theo ghi nhận của Dân trí, hiện trường nơi xảy ra sự việc cách đường dân sinh khoảng 500m (đường ven kênh An Phong - Mỹ Hòa, ấp 2, xã Phú Lợi).

Con đường chính dẫn vào nơi xảy ra vụ việc toàn đất đá nham nhở, độ rộng mặt đường hẹp và bên bồi bên lở có nguy cơ sụt lún nếu phương tiện trọng tải nặng đi qua, khiến xe chuyên dụng không thể tiếp cận.

Vì thế, các thiết bị chuyên dụng được vận chuyển thay thế bằng nhân lực khiêng vác, xe máy, ghe ven mương. Thêm vào đó, tại tuyến đường thủy vào hiện trường là kênh Rọc Sen, có luồng thủy hẹp và cạn nên sà lan và tàu thuyền qua lại gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải phát quang cỏ cây hai bên mới có không gian cho tàu thuyền ra vào hiện trường thuận tiện. Do đó, công đoạn di chuyển bị kéo dài thời gian.

Đoạn kênh Rọc Sen rộng khoảng 25m, nước khá nông, hai bên bờ nhiều bụi cây mọc chìa ra và một số đoạn có vật cản, khiến những chiếc sà lan chở thiết bị chuyên dụng di chuyển chậm, lực lượng dân quân phải xuống sà lan hỗ trợ (Ảnh: Hải Long).



Đến đêm 3/1, các đơn vị thi công vẫn tập trung thực hiện phương án mới bằng các biện pháp kỹ thuật đưa ống thép sâu xuống lòng đất, bao quanh trụ bê tông bé trai lọt vào.

Trao đổi với phóng viên lúc 17h cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu ,cho biết, hiện tại phương pháp dùng máy khoan guồng xoắn vẫn được ưu tiên để làm tơi rã các phần đất xung quanh trụ bê tông. Hiện mũi khoan đã đạt độ sâu 23/35m.

Theo ông Bửu, khi khoan tới độ sâu 27m, lực lượng cứu hộ sẽ dùng các dây cáp cột vào 3 đoạn ống trụ bê tông, sau đó cân bằng lực, kéo trụ - nơi bé trai đang mắc kẹt lên mặt đất. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ xử lý công tác giải cứu, đưa bé ra khỏi ống trụ bê tông. Công tác này do lực lượng công binh Quân khu 9 đảm nhận.

Có mặt tại nơi bé trai 10 tuổi lọt xuống hố sâu sáng 3/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã khảo sát, kiểm tra công tác cứu hộ, đồng thời đánh giá hiện trường có địa hình phức tạp nên buộc phải huy động nhiều lực lượng và thiết bị chuyên dụng.

Tướng Triều cho biết, sau khi nhận thông tin bé trai bị rơi xuống hố, quân khu đã chỉ đạo cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ gồm bộ đội và dân quân tự vệ hỗ trợ tức thì.

Đồng thời, đơn vị cũng chỉ đạo lực lượng công binh quân khu sử dụng nhân lực và phương tiện cứu hộ cứu nạn, gồm xe cứu hộ cứu nạn đa năng, thiết bị cắt bê tông chuyên dụng kịp thời đến hiện trường để tham gia hỗ trợ cùng lực lượng địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều có mặt tại hiện trường (Ảnh: Nguyễn Hành).



Ban đầu, công tác cứu hộ do người thân bé trai, người dân và lực lượng công an địa phương (xã Phú Lợi và huyện Thanh Bình) thực hiện. Công nhân tại công trình và cha của bé trai là những người lớn có mặt đầu tiên và sau đó là lực lượng chức năng, đã thả dây xuống hố để bé trai có thể bám vào và kéo lên.

Tuy nhiên, Trung tá Trần Văn Giỏi, Đội phó Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cho hay, phương án này không khả thi vì tiết diện cọc bê tông quá nhỏ, nạn nhân không thể xoay xở để luồn dây vào người cho phía trên kéo lên.

Lãnh đạo địa phương đánh giá đây là sự cố hy hữu, do nhân lực có mặt tại hiện trường thiếu kinh nghiệm nên việc giải cứu lúc đầu chỉ dừng lại ở bơm oxy xuống hố, mượn camera dò tìm nạn nhân và đợi đơn vị cứu nạn chuyên nghiệp tiếp cận.

Theo tư vấn của các chuyên gia, có thể đưa thiết bị bơm xoáy bằng áp lực nước đối với lớp đất ở tầng dưới để đất tơi rã, sau đó dùng máy hút đưa lượng đất này ra khỏi ống thép, nhằm rút ngắn thời gian kéo trụ bê tông lên mặt đất.

Theo phương án mới, một lồng thép rộng 1,5m, dài 19m được đóng từ trên xuống, bao bọc phía ngoài cọc bê tông. Tiếp đó, nhân viên cứu hộ dùng thiết bị bơm nước xử lý hết bùn đất phía trong ống cọc, để có thể nhấc cọc bê tông ra khỏi vị trí bé trai gặp nạn.

Tính đến 23h ngày 3/1, lực lượng cứu nạn đang bố trí mặt bằng để để đặt hệ thống bơm phụt bằng tia nước áp lực cao.

Khoan cọc bê tông tại hiện trường bé trai 10 tuổi rơi xuống hố (Ảnh: Hải Long).



Nói về tình trạng bé trai lọt vào trụ bê tông hôm 31/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho rằng, bé rơi vào trụ bê tông có lòng trụ hẹp, rất có thể bị đa chấn thương nên tiên lượng xấu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết các tổ cứu hộ sẽ làm việc xuyên đêm, không ngơi nghỉ, để tới sáng mai có thể kéo trụ bê tông nơi bé trai đang mắc kẹt lên mặt đất.

Trước đó, trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình dự án cầu kênh Rọc Sen thuộc ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Nam bất ngờ lọt trong một trụ bê tông có đường kính khoảng 25cm, được khoan cắm sâu xuống lòng đất.

Sau sự việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Các lực lượng của tỉnh Đồng Tháp đã huy động khoảng 350 cán bộ, công nhân đến hiện trường để chỉ đạo, thực hiện giải cứu bé trai.

Vị trí bé trai 10 tuổi bị rơi xuống hố (Ảnh: Google Maps).

