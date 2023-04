Lượt 9 vòng loại giải U.19 quốc gia: Viettel và SLNA chờ nối bước HAGL giành vé sớm

Bảng A: Vé sớm vẫy gọi Viettel

Tại bảng A, á quân Viettel đang dẫn đầu với 20 điểm sau 8 lượt đấu, hơn Hà Nội và Thanh Hóa 4 điểm. Trong 2 lượt cuối, Viettel chỉ cần có thêm 1 điểm là chính thức đoạt vé đến VCK. Và Viettel không cần phải chờ đến lượt cuối khi họ có cơ hội dứt điểm luôn trong trận gặp Công an Hà Nội.

Trận lượt đi diễn ra không dễ dàng cho Viettel khi họ chỉ tìm được bàn duy nhất vào phút 57 nhờ công Phạm Văn Phong. Nhưng trận lượt về có thể sẽ dễ thở hơn Công an Hà Nội lúc này không còn động lực thi đấu. Hơn nữa Viettel có thể tự tin vì họ luôn có kết quả tốt khi đối đầu với CAND, tiền thân của Công an Hà Nội trước đây. Từ năm 2016 đến nay, hai đội đã chung bảng vòng loại 4 lần và Viettel toàn thắng cả 7 trận.

Trận cầu đinh của lượt 9 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Hà Nội khi cả hai cùng có 16 điểm sau 8 lượt. Tuy nhiên, Hà Nội đang xếp trên nhờ hơn hiệu số 16/6 so với 18/9, tức là hiệu số chỉ hơn cách biệt 1 bàn mong manh. Hà Nội còn có lợi thế hơn Thanh Hóa ở chỗ lượt cuối chỉ phải gặp đội bóng yếu Hải Phòng đã hết mục tiêu, trong khi Thanh Hóa phải đá với Viettel. Do vậy, một kết quả hòa cũng có lợi cho Hà Nội nhưng thầy trò HLV Dương Hồng Sơn còn muốn nhiều hơn nữa để khỏi lo cảnh mất quyền tự quyết ở lượt cuối.

Trận lượt đi, Hà Nội thể hiện sức mạnh thật sự khi nhập cuộc mạnh mẽ trước Thanh Hóa để dẫn trước 2 bàn ngay trong 10 phút đầu để thắng 3-2 chung cuộc. Nhưng Thanh Hóa cũng có quyền tin rằng họ sẽ chơi khác lượt đi vốn phải đá thiếu người từ phút thứ 5.

Nếu xét về đối đầu, đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn lại có thể tự tin vì từ năm 2015 đến giờ, họ đã gặp Thanh Hóa tại 5 kỳ vòng loại và thắng đến 8 lần. Do vậy, về tâm lý, bản lĩnh thì Hà Nội vốn bất bại từ đầu vòng loại sẽ được đánh giá cao hơn.

Bảng B: SLNA với nhiệm vụ phải thắng

Các cầu thủ SLNA trước cơ hội giành vé sớm

Cùng với 13 điểm, Đà Nẵng và SLNA chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng B. Đà Nẵng thi đấu ít hơn SLNA 1 trận và có hiệu số tốt hơn (12/4 so với 14/8). Trận đấu giữa Đà Nẵng và SLNA không chỉ là trận tranh ngôi đầu mà còn là tranh tấm vé sớm dự VCK.

Do SLNA chỉ còn trận này là kết thúc vòng loại nên họ buộc phải thắng Đà Nẵng để giành vé ngay. Nếu hòa hay thua thì nguy cơ bị PVF vượt lên chiếm vị trí nhì bảng rất cao. Trong khi đó, cửa của Đà Nẵng rộng hơn vì họ còn trận cuối gặp Huế đã hết động lực thi đấu. Nhưng Đà Nẵng dĩ nhiên cần một chiến thắng để vừa khẳng định sức mạnh, vừa đoạt vé sớm cho khỏi lo lắng lượt cuối.

Trận lượt đi, SLNA là đội chơi chủ động nhưng hàng công phung phí các cơ hội còn hàng thủ mắc sai lầm đã khiến đội bóng xứ Nghệ thua 0-3 trước Đà Nẵng, trong đó có 2 bàn trong 5 phút cuối. Tuy nhiên, phong độ và tinh thần của SLNA nay đã thay đổi hoàn toàn nên họ rất tự tin với cơ hội đòi nợ. Còn Đà Nẵng cũng thắng cả 3 trận liên tiếp nên cũng chẳng có gì phải e ngại SLNA.

PVF lúc này mới có 8 điểm và rơi vào thế bất lợi nhưng do Đà Nẵng và SLNA gặp nhau nên mọi thứ vẫn chưa tuyệt vọng. Nếu PVF thắng cả 2 trận còn lại trước Huế và Nam Định đã hết động lực thi đấu, PVF sẽ có 14 điểm. Dù có thể không giành vị trí trong top 2 nhưng hy vọng kiếm vé vớt vẫn còn nên PVF vẫn còn nguyên động lực thi đấu.

Bảng C: Chung kết giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa

Chiến thắng nhẹ nhàng trước Khánh Hòa đã giúp HAGL giành chiếc vé thứ nhất của bảng C. Cuộc đua giành vé thứ 2 lúc này chỉ còn giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng. Nhờ thắng Kon Tum 4-0, Lâm Đồng đã vươn lên vị trí thứ 2 với 17 điểm, nhiều hơn Khánh Hòa 1 điểm. Trận đấu giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng tại lượt áp chót sẽ có ý nghĩa quyết định vị trí nhì bảng và tấm vé đến thẳng VCK.

Về lý thuyết, ưu thế điểm số tạm nghiêng về Lâm Đồng nhưng trên thực tế thì lịch thi đấu của Lâm Đồng lượt cuối lại gặp HAGL. Do đó, Lâm Đồng sẽ phải giành chiến thắng trước Khánh Hòa để chính thức giành vé sớm trong lượt này.

Khánh Hòa cũng không muốn hòa chút nào vì như vậy khiến họ mất quyền tự quyết ở lượt cuối. Tại vòng 10, dù Khánh Hòa có thắng Phú Yên bao nhiêu đi nữa mà HAGL đá lơi chân trước Lâm Đồng thì Khánh Hòa có hối cũng không kịp.

Tuy nhiên, tìm kết quả thắng thua sẽ không dễ dàng. Trận lượt đi Lâm Đồng và Khánh Hòa đã diễn ra bất phân thắng bại. Lâm Đồng dù bị đánh giá thấp hơn nhưng là đội mở tỷ số trước và Khánh Hòa phải đợi đầu hiệp 2 mới có bàn gỡ hòa.

Năm ngoái, hai đội gặp nhau ở vòng loại. Khi đó, Khánh Hòa từng thắng Lâm Đồng 6-0 ở lượt đi và hòa 0-0 lượt về. Nhưng tại vòng loại 2019 thì Lâm Đồng cũng từng thắng Khánh Hòa 6-2. Do vậy, trận đấu giữa hai đội bóng này vào chiều mai vô cùng khó đoán định.

Bảng D: Không còn điểm nóng

Bảng D đã xác định xong 2 đội lọt vào VCK. Sau 8 lượt đấu, Bình Dương và Bình Phước cùng có 18 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 3 là Tây Ninh đến 7 điểm. Do vậy, 2 vé của bảng D chính thức thuộc về Bình Dương và Bình Phước.

Cuộc đua vị trí thứ 3 giữa Tây Ninh và TP.HCM cũng không thật sự nóng vì điểm số tích lũy của hai đội bóng này không đủ để kiếm vé vớt khi so kè với các đội thứ 3 ở 4 bảng còn lại. Do đó, các trận Bình Dương - Đồng Nai hay Bình Phước - Tây Ninh không còn nhiều ý nghĩa chuyên môn mà chỉ là nơi để các đội thử nghiệm đội hình, tung các cầu thủ dự bị ra sân tích lũy kinh nghiệm.

Bảng E: Đối đầu nảy lửa giữa An Giang và Đồng Tháp

Bảng E đang có diễn biến gay cấn giữa 3 đội An Giang, Long An và Đồng Tháp. Lúc này, An Giang dẫn đầu với 13 điểm, tiếp theo là Long An 12 điểm. Đồng Tháp có 11 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

An Giang chỉ còn 1 trận gặp Đồng Tháp ở lượt áp chót và nếu thắng thì đương nhiên An Giang sẽ về đích thành công mà không cần quan tâm đến lượt đấu cuối. Tuy nhiên, thắng Đồng Tháp là nhiệm vụ khó khăn vì đội bóng xứ Tràm chim có lực lượng nhỉnh nhất bảng E. Ngược lại, Đồng Tháp muốn thắng An Giang cũng không dễ vì An Giang là đội duy nhất bất bại tại bảng E. Trận lượt đi, Đồng Tháp và An Giang đã hòa nhau 1-1 và cho đến giờ “hòa” là sở trưởng của An Giang khi họ đang là vua hòa ở vòng loại năm nay với tỷ lệ hòa chiếm 57% số trận. Do vậy, khả năng An Giang có thêm 1 trận hòa nữa là rất cao.

Xét về tình thế hiện giờ, sau lượt thứ 9 thì nhiều khả năng sẽ có Viettel bảng A, Đà Nẵng (hoặc SLNA) bảng B giành vé sớm. Cơ hội về lý thuyết cũng sẽ có cho Lâm Đồng ở bảng C và An Giang ở bảng E.

Lịch thi đấu và bảng xếp hạng trước lượt thứ 9

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại địa phương đăng cai vào các ngày 26.3, 28.3, 31.3, 2.4, 5.4, 7.4, 10.4, 12.4, 15.4 và 17.4. Kết thúc vòng loại sẽ chọn 5 đội xếp thứ nhất, 5 đội xếp thứ nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, vào VCK. Nếu đội chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, thì đội xếp thứ 3 có thành tích tốt thứ nhì sẽ giành quyền tham dự VCK.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn