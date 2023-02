Lượt 5 vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2023: Quyết liệt cuộc đua top đầu

U17 SLNA (trắng) đã có màn trình diễn ấn tượng ở bảng A. Ảnh: Sỹ Hiếu

Tại bảng B, tâm điểm là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hà Nội và SLNA. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi của hai “kỳ phùng địch thủ”. Đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽ khẳng định vị trí số 1 trên BXH.

Trong cuộc đọ tài này, SLNA đã cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ pha lập công của Văn Nam ở phút 33 và Long Vũ ở phút 82. Với kết quả này, đội bóng trẻ xứ Nghệ trở thành là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 4 trận tại lượt đi ở bảng B.

Ở bảng C, SHB Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua khi giành chiến thắng 3-0 trước Bình Định. Đội bóng trẻ sông Hàn khép lại lượt đi với 8 điểm, hơn đội xếp thứ nhì là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm.

Ở bảng E, Bình Phước có cơ hội rất tốt để vươn lên soán ngôi đầu của B.Bình Dương. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Tấn Vũ lại bất ngờ để thua đội cuối bảng Long An với tỷ số 1-2 nên đành tiếp tục đứng ở vị trí thứ nhì. Về phía Long An, sau 3 trận liên tiếp chỉ giành được 1 điểm, chiến thắng trước Bình Phước đã mở ra hi vọng đối với họ trước khi bước vào giai đoạn lượt về.

Tại bảng F, trận “thư hùng” giữa hai đội top đầu là TP.HCM và Đồng Tháp đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy vậy, kết quả này cũng đủ để TP.HCM bảo lưu ngôi đầu bảng với 10 điểm. Vị trí thứ nhì tiếp tục là cuộc cạnh tranh giữa An Giang và Đồng Tháp với cùng 7 điểm sau 4 trận đã đấu.

Chiều mai 20/2, lượt đi vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2023 sẽ chính thức khép lại với lượt trận cuối ở bảng A và bảng D.

KẾT QUẢ CHI TIẾT

Ngày 19/2/2023

BẢNG B

Địa điểm: SVĐ Thanh Trì

13h30 | Hà Nội vs. SLNA: 0-2

SLNA: Phùng Văn Nam (10) 33′, Lê Đình Long Vũ (16) 82′

Hà Nội: Nguyễn Hải Hoàng (28) 60′, Nguyễn Xuân Toàn (9) 62′

SLNA: Lê Đình Long Vũ (16) 82′

15h30 | Phú Thọ vs. Hưng Yên: 1-1

Phú Thọ: Nguyễn Tiến Dũng (6) 90’+4

Hưng Yên: Hoàng Trọng Duy Khang (7) 88′

Phú Thọ: Sa Nhật Bách (19) 40′; Phạm Duy Anh (7) 77′

Hưng Yên: Nguyễn Anh Tuấn (16) 18′; Nguyễn Hữu Huy (3) 18′; Bùi Duy Đăng (18) 83′

BẢNG C

Địa điểm: SVĐ Tự Do – Huế

14h00 | SHB Đà Nẵng vs. Bình Định: 3-0

SHB Đà Nẵng: Đỗ Nhật Khánh (13-OG) 8′, Nguyễn Văn Chánh Quyên (12) 16’&41′

16h00 | Huế vs. Quảng Nam: 3-0

Huế: Nguyễn Mạnh Lâm Sơn (7) 27′; Lê Xuân Đăng (6) 73′; Phạm Ngọc Thành Thảo (37) 85′

Huế: Nguyễn Hoàng Vũ (3) 38′

Quảng Nam: Huỳnh Văn Phương (21) 02 thẻ vàng 66′ & 88′

BẢNG E

Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Phước

15h00 | Tiền Giang vs. Tây Ninh: 0-0

Tây Ninh: Rah Lan Dũng (11) 41′, Lê Ngọc Tấn Quốc (9) 55′

15h00 | Bình Phước vs. Long An: 1-2

Bình Phước: Lý Văn Tấn (5) 75′

Long An: Bùi Nguyễn Chí Trung (10) 28′, Nguyễn Thanh Tùng (6) 42′

Bình Phước: Điểu Khuynh (2) 79′

Long An: Phan Lê Duy Khoa (29) 31′

BẢNG F

Địa điểm: SVĐ Phú Nhuận – TP HCM

13h30 | An Giang vs. Cần Thơ: 1-1

An Giang: Quán Vi Thích (26) 88′

Cần Thơ: Dương Tuấn Kiệt (10) 51′

An Giang: Nguyễn Phúc Hậu (6) 23′, Lê Phước Anh (2) 57′

Cần Thơ: Nguyễn Vũ Khang (6) 6′, Phạm Đăng Phú (66) 17′, Phan Minh Trung (9) 40′, Trần Hữu Lộc (67) 45’+1, Nguyễn Hoài Minh Triết (32) 53′

15h30 | TP HCM vs. Đồng Tháp: 0-0

TP.HCM: Nguyễn Hữu Trọng (5) 40′

Đồng Tháp: Bùi Quốc Duy (9) 25′; Thạch Nguyễn Hoàng Hùng (3) 45′; Nguyễn Hoàng Tam (14) 80′

Nguồn tin: vff.org.vn