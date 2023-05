Lương Duy Cương trượt chân vô duyên khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua đau đớn

Your browser does not support the video tag.

U22 Thái Lan mở tỷ số từ sai lầm của Lương Duy Cương.

Ngay phút thứ 2, U22 Việt Nam đã phải nhận bàn thua trước U22 Thái Lan. Trung vệ U22 Thái Lan phá bóng về phía phần sân U22 Việt Nam. Lương Duy Cương bất ngờ trượt chân và Achitpol vượt lên lấy bóng, ghi bàn cho đoàn quân HLV Sritaro.

Ở trận này, HLV Troussier chỉ giữ 3 cầu thủ đá chính trong trận gặp U22 Singapore là Hồ Văn Cường, Lê Văn Đô và Trần Quang Thịnh. Nhà cầm quân người Pháp đang tính toán phương án an toàn nhằm đảm bảo lực lượng cho vòng bán kết.

Tác giả: HẢI ANH

Nguồn tin: vtc.vn