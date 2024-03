Luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và doanh nhân triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại kỳ giao ban trước

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, 12 nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp theo Thông báo kết luận số 761/TB-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh đã được các Sở, ngành chức năng liên quan giải quyết. Đồng thời 10 kiến nghị mới của khối doanh nghiệp, Hiệp hội bất động sản và Hội doanh nhân cựu chiến binh cũng đã được Sở, ngành, địa phương liên quan trả lời bằng văn bản.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An nêu kiến nghị

Trong đó, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An có kiến nghị liên quan đến Bến xe Nam Vinh. Cụ thể, Dự án Bến xe Nam Vinh được phân kỳ thành 02 giai đoạn (gồm: Giai đoạn 1 xây dựng Bến xe Nam Vinh; giai đoạn 2 xây dựng Trạm dừng nghỉ và các dịch vụ thương mại khác). Đến nay giai đoạn 1 chỉ còn phần đấu nối vào Quốc lộ 1A đường tránh Vinh là công bố bến đi vào hoạt động. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát ở Chợ nông sản phía Tây đình chợ Vinh. Trước tình hình đó, UBND tỉnh có chủ trương di dời Chợ nông sản phía Tây đình chợ Vinh ra vùng ngoại ô. Tại cuộc họp ngày 15/9/2021, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Sở, ngành, UBND thành phố Vinh, UBND huyện Hưng Nguyên và Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An thống nhất chủ trương di dời Chợ nông sản phía Tây đình chợ Vinh về địa điểm giai đoạn 2 của dự án Bến xe Nam Vinh. Hiện nay, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An đang tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Bến xe Nam Vinh. Tuy nhiên qua kiểm tra, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện Hưng Nguyên thì toàn bộ khu đất Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An xin điều chỉnh được quy hoạch là đất chợ. Nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hưng Nguyên cùng các Sở, ban, ngành liên quan điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực dự án phù hợp với hiện trạng.

Công ty Cổ phần May Minh Anh – Nghệ An kiến nghị cho phép Dự án Nhà máy giặt Minh Anh - Đô Lương tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương được thực hiện kết nối giao thông từ Nhà máy vào mạng lưới đường bộ của địa phương.

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan kiến nghị Sở Xây dựng và UBND huyện Hưng Nguyên xem xét, đồng ý thông qua Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư di dời nhà máy đến xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên...

Đại diện Hội doanh nghiệp Cửa Lò đề nghị UBND tỉnh theo dõi việc trả lời của các ngành đối với các kiến nghị của các doanh nghiệp đã được giao trong Thông báo kết luận

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Sỹ Kiện trao đổi những nội dung kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch xây dựng

Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt trao đổi những nôi dung kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy hoạch sử dụng đất

Tại hội nghị, đại diện các Hội doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục đất đai, cấp quyền khai thác mỏ đất thực hiện các dự án trên địa bàn; việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, việc xác định giá thuê đất; thanh toán vốn đầu tư…

Trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị quá trình hoạt động các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Những kiến nghị của doanh nghiệp đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành trao đổi cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, chủ trương của tỉnh là luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và doanh nhân triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư đã có những đóng góp hết sức tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia sẻ về tình hình chung của tỉnh trong thời gian gần đây với những bước chuyển tích cực trong điều kiện khó khăn chung, nhất là trong thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển công nghiệp, dịch vụ,... Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định để có kết quả này có sự đóng rất quan trọng của các doanh nghiệp. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong thời gian này và thời gian tới, tỉnh đang tập trung vào các nhiệm vụ lớn để thực hiện được các mục tiêu phát triển. Hiện tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó, tỉnh đang xây dựng Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An, đây sẽ là cơ sở pháp lý để tỉnh có thẩm quyền nhiều hơn, tạo thêm động lực và những điều kiện thuận lợi hơn cho tỉnh trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.

Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải trong bối cảnh chung hiện nay và nội tại của doanh nghiệp; những nội dung kiến nghị của doanh nghiệp tại các hội nghị giao ban trước đã được các Sở, ngành tiếp nhận, giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tinh thần của UBND tỉnh muốn giải quyết ngay các kiến nghị của doanh nghiệp, tuy nhiên có những kiến nghị liên quan đến nhiều yếu tố, phức tạp nên không thể giải quyết ngay được. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu để giải quyết các kiến nghị đã được nêu trong Thông báo kết luận tại kỳ giao ban trước.

Trao đổi, trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tại hội nghị hôm nay, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể và thời hạn cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trả lời, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, những kiến nghị của các doanh nghiệp sẽ được UBND tỉnh, các Sở, ngành giải quyết thường ngày chứ không phải đợi đến kỳ giao ban, bởi vậy nếu có những kiến nghị nào đã được trả lời nhưng doanh nghiệp còn băn khoăn cần thẳng thắn trao đổi lại với cơ quan quản lý nhà nước. Khẳng định doanh nghiệp là đơn vị tạo nên giá trị, doanh nghiệp phát triển tỉnh mới phát triển, bởi vậy UBND tỉnh, các Sở, ngành, các địa phương luôn tạo điều kiện tối đa và quan tâm, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình với quan điểm phải có giải pháp giải quyết kiến nghị.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn