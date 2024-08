Lực lượng vũ trang Nghệ An cùng ngành điện đưa dự án 500 kV mạch 3 về đích

Các cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thành công trình đúng tiến độ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đang trong giai đoạn nước rút để kịp hoàn thành nhằm chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với tinh thần “vượt nắng thắng mưa,” “khó đến mấy cũng làm cho kỳ được.”

Là một trong những địa phương có số lượng lớn cột điện đi qua, công tác giải tỏa hành lang lưới điện, san trả mặt bằng tại huyện Nam Đàn vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong những ngày này, cùng với các nhà thầu của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, hơn 600 lượt cán bộ, chiến sỹ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tập trung hỗ trợ phát quang, giải phóng mặt bằng, tạo hành lang an toàn lưới điện, vận chuyển cuộn cáp điện, vật liệu, rải kéo dây, san lấp hoàn trả mặt bằng...

Các cán bộ chiến sỹ cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, góp công, góp sức hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, Trợ lý dân quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn-Nghệ An cho biết, việc xây dựng đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn huyện Nam Đàn rất khó khăn, cách trở do phải băng qua sông, núi cao, hiểm trở và thời tiết rất nắng nóng.

Mặc dù vậy, các cán bộ, chiến sỹ đều cố gắng hết sức để hỗ trợ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thành những công việc cuối cùng để công trình kịp hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành thị cũng như các đơn vị trực thuộc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch.

Ông Phạm Xuân Việt, Phó Ban điều hành dự án 500 kV mạch 3 - Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Trung cho biết, hiện nay không khí làm việc trên toàn tuyến được đơn vị đẩy lên rất cao.

Tuy nhiên, tại một số vị trí do địa hình phức tạp, đơn vị không thể triển khai kéo dây bằng máy công nghệ mà buộc phải sử dụng sức người. Rất may, đơn vị có sự hỗ trợ, giúp sức nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Tại một số đoạn tuyến cần giải phóng mặt bằng, lực lượng bộ đội cũng tiếp cận hiện trường rất nhanh.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 99,99 km với 202 vị trí móng cột, 88 khoảng néo. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sông Đà 11 (nhà thầu thi công công trình) cho biết, để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã huy động khoảng 700 cán bộ, công nhân dồn lực thi công những phần việc cuối cùng trên toàn tuyến như: kéo dây, san lấp hoàn trả mặt bằng, tạo hành lang lưới điện…

Được biết hiện nay, 3/4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 bao gồm Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1- Thanh Hóa, Quỳnh Lưu-Thanh Hóa, Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1-Phố Nối đã hoàn thành đóng điện.

Dự án thành phần còn lại là đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu đang được các đơn vị nỗ lực thi công để hoàn thành trước ngày 25/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Văn Tý

Nguồn tin: vietnamplus.vn