Lừa mượn iPhone của đồng nghiệp đem bán, lĩnh 15 tháng tù

Ngày 15/1, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Vũ Long Nhật (27 tuổi, trú xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Vũ Long Nhật tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Nhật và anh Tăng Văn Thủy cùng làm việc trên tàu du lịch Starline neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy). Chiều tối 9/5/2025, Nhật cùng bạn bè đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn phường Bãi Cháy nhưng không có tiền thanh toán hóa đơn 2,7 triệu đồng.

Sau khi gọi điện vay tiền anh Thủy không được, Nhật để lại điện thoại iPhone XS Max tại quán làm tin rồi đi nhà nghỉ ngủ qua đêm. Trưa hôm sau, do không có tiền chuộc lại điện thoại, Nhật nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của đồng nghiệp.

Gặp anh Thủy trên tàu, Nhật nói dối bị rơi điện thoại và mượn điện thoại của anh Thủy để đăng nhập ứng dụng tìm iPhone, đồng thời xin mật khẩu mở máy. Tin tưởng, anh Thủy đưa cho Nhật mượn chiếc iPhone 14 Pro Max, dung lượng 128 GB.

Sau đó, Nhật vào bờ, gọi taxi đến một cửa hàng mua bán điện thoại tại phường Bãi Cháy để bán chiếc iPhone trên với giá 12 triệu đồng. Số tiền này được Nhật dùng để chuộc lại điện thoại của mình và chi tiêu cá nhân.

Theo kết luận định giá, chiếc iPhone 14 Pro Max tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá gần 14,9 triệu đồng.

Sau khi gây án, Nhật rời khỏi địa phương. Đến ngày 6/9/2025, bị cáo đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Vũ Long Nhật 15 tháng tù giam, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: congly.vn