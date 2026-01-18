Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó câu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Đồng thời, nhóm đối tượng móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Mai Văn Tới tại Cơ quan điều tra.

Trong chuyên án này, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây hoạt động lừa đảo với quy trình 4 bước. Bước 1 là “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận, trò chuyện, tư vấn, dụ dỗ khách tham gia đầu tư vào sàn.

Bước 2 là “Nuôi khách”: Tư vấn, dụ dỗ khách tham gia vào sàn đầu tư trên sàn tiền ảo nhị phân và để cho khách thắng liên tục, rút được tiền thắng với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin. Bước 3 là “Khách vào tiền”: Đưa khách vào nhóm Telegram gồm nhiều tài khoản ảo các đối tượng sử dụng làm “chim mồi” để dụ dỗ khách tham gia những gói đầu tư có giá trị lớn.

Bước 4 là “Giết khách”: Khi khách vào tiền với giá trị lớn thì đưa ra các lý do khác nhau như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của khách.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng có liên quan. Đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Bước đầu điều tra, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nội dung Thư khen nêu rõ: "Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt khởi tố 29 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 26 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, xây dựng kịch bản để kêu gọi, lôi kéo người dân đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet qua đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm người trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội để phòng ngừa, nâng cao cảnh giác cho người dân. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu."

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương thưởng cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn