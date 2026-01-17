Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên Việt giao dịch hàng trăm nghìn tỷ đồng, bắt 35 đối tượng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tp.Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, bắt giữ 35 đối tượng có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với đường dây chuyên mua bán, “nuôi” tài khoản ngân hàng không chính chủ để phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.

Công an bắt giữ 35 đối tượng tiếp tay đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới

Qua điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do bị hại chuyển đến, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Đáng chú ý, dù đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống ngân hàng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh CA

Đến thời điểm phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 35 đối tượng, trong đó phần lớn thường trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số còn lại trú tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, về các tội danh nêu trên.

Qua điều tra dòng tiền liên quan đến đường dây này, cơ quan công an xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng được sử dụng với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền. Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng đã không thực hiện đầy đủ việc cảnh báo rủi ro theo quy định, thậm chí chưa phối hợp kịp thời trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu những cá nhân đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện, phối hợp làm việc để được xem xét, hướng dẫn giải quyết; đồng thời cảnh báo người dân chấm dứt ngay các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tránh tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động