Nữ Chủ tịch “Sâm Ngọc Linh” chiếm đoạt 850 tỷ đồng sắp hầu tòa

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 11/8 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) trong vụ lừa góp vốn trồng cây Sâm Ngọc Linh, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các bị hại.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (viết tắt là Công ty Mỹ Hạnh) và đứng tên là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Mục đích Hạnh thành lập công ty để sử dụng pháp nhân kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký ba loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng cây sâm.

Phạm Mỹ Hạnh thời điểm chưa bị bắt.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam. Hạnh giới thiệu, trồng cây Sâm Ngọc Linh để phục vụ cho người dân sử dụng và xuất khẩu mặt hàng này ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Hạnh cam kết người góp vốn sẽ có lợi nhuận lớn, Công ty Mỹ Hạnh trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4% một tháng, tương đương từ 24% đến 48% một năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của Hạnh khi ký hợp đồng với các công ty trên để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng, Công ty Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án thật. Số tiền còn lại, Hạnh trả hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng Voucher trị giá 34 tỷ đồng. Đến nay, Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó, tháng 4/2015, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã tuyên phạt Hạnh 48 tháng tù về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác”. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương đã giảm án cho Hạnh còn 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân