Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia – Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang xuống. Lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đã xuống dưới mức báo động (BĐ1). Lũ trên các sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy là 3,47m (23h ngày 3/11), ở trên mức BĐ3 0,77m; trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn là 5,83m (22h ngày 3/11), ở dưới mức BĐ3 0,17m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ và sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 - BĐ3; sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục xuống và ở mức BĐ1 - BĐ2.

Cảnh báo: Từ nay (4/11) đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV