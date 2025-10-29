Lũ trên sông Thu Bồn có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964

Cảnh báo lũ trên các sông ở miền Trung

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) đang lên lại, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Đăkbla (Quảng Ngãi) đang lên.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,4-1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48m); sông Đăkbla lên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên trên sông Bồ, sông Hương xuống dần và từ BĐ3 đến trên BĐ3 0,8m; sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ3; sông Vu Gia-Thu Bồn duy trì ở mức cao và trên BĐ3 từ 1,0-1,2m; sông Đăkbla xuống dưới BĐ1.

Cảnh báo tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Trong ngày hôm nay, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Dự báo mưa trong 24–48 giờ tới: Tại Quảng Ngãi, chiều tối 29/10 đến sáng sớm 30/10, có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30–60mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần.

Từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, chiều tối 29/10 đến ngày 30/10, có mưa to đến rất to, lượng mưa 100–250mm, cục bộ trên 500mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, chiều tối 29/10 đến ngày 31/10, có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70–150mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo: Có khả năng xuất hiện mưa cực lớn (>150mm/3 giờ) tại một số khu vực.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/10, Tây Nguyên, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 15–40mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mở rộng, từ đêm 31/10 đến ngày 01/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

