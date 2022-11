Lũ quét đe dọa Nghệ An-Hà Tĩnh, hàng chục hồ chứa đang phải xả tràn

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, 3 ngày qua, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh khu vực miền Trung. Từ 19 giờ ngày 23/11 đến 7 giờ 24/11, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30 - 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 163mm, Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 70mm, Cao Quảng (Quảng Bình) 94mm…

Tổng hợp mưa 3 ngày (19 giờ 20/11 đến 19 giờ 23/11): Khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 130 - 200mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 370mm; Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 318mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 256mm…

Lũ quét đang đe dọa nhiều huyện thuộc các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

“Ngày và đêm 24/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh…” - Dự báo viên của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Đoàn Thị Vân, cho biết vào sáng 24/11.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước tại nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi đang lên cao. Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy tại khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 1.319 hồ đầy nước. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có lần lượt 298 và 676 hồ chứa đầy nước.

Liên quan đến an toàn hồ chứa thủy điện, số liệu sáng nay (24/11) cho thấy có ít nhất 16 hồ đang phải vận hành điều tiết qua tràn. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có 1 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 47m3/s. Khu vực Bắc Trung Bộ 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 20m3/s.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ hiện cũng có 7 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 8 - 100m3/s. Trong khi ở khu vực Tây Nguyên hiện có 5 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả 9 - 53m3/s.

Bản tin phát đi sáng nay (24/11) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực miền Trung. Theo đó, trong những giờ tới, tại khu vực các tỉnh Nghệ và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ tiếp từ 20 - 50mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh Nghệ An: Nghi Lộc, Nam Đàn, Yên Thành, Hưng Nguyên, Đô Lương, TP Vinh; tại tỉnh Hà Tĩnh có huyện Nghi Xuân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: kinhtedothi.vn