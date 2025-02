Lòng tham biến nạn nhân thành kẻ buôn người

Bị cáo Vi Thị Hà và Lô Thị Hà Trang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2017, em T.T.M.X. (SN 2004, trú tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương) có nhu cầu tìm việc làm nên mẹ của X. tìm đến người cháu ruột là Vi Thị Hà nhờ tìm giúp.

Hà nhận lời, sau đó gọi điện cho Lô Thị Hà Trang (lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc) nhờ tìm việc cho em họ. Trang cho biết, nếu đưa được X. sang Trung Quốc lấy chồng, gia đình em sẽ nhận 100 triệu đồng, còn Hà sẽ có 15 triệu đồng tiền công.

Do đang cần tiền tiêu xài nên Hà nảy sinh lòng tham. Hà gặp mẹ của X. lừa tìm được việc cho em họ ở Trung Quốc. Tin tưởng cháu nên người cô đồng ý cho con gái xuất ngoại.

Ngày 10/6/2017, Hà cùng em họ bắt xe ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Trang nhờ người đưa X. vượt qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, còn Hà quay về nhà.

Không lâu sau, Trang bán em X. cho một người đàn ông bản địa lấy làm vợ với giá 9,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 314 triệu đồng). Số tiền này, Trang gửi về cho Hà 115 triệu đồng, trả cho bà mối hơn 33 triệu đồng. Nhận được tiền, Hà đưa cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng, còn bản thân hưởng lợi 15 triệu đồng.

Tại xứ người, X. chung sống với chồng đầu được khoảng 2 năm thì tiếp tục bị Trang bán cho một người đàn ông khác với giá 8,3 vạn nhân dân tệ (khoảng 275 triệu đồng).

Tấn bi kịch của nạn nhân chưa dừng lại ở đó. Sau 2 năm chung sống với người chồng thứ 2, em tiếp tục bị một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) bán lại cho người đàn ông thứ ba lấy làm vợ.

Đến tháng 4/2022, em X. được Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu và đưa về quê.

Ngày 7/8/2024, nạn nhân viết đơn tố cáo các đối tượng tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Vài ngày sau, Vi Thị Hà và Lô Thị Hà Trang cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xác định, thời điểm Hà và Trang thực hiện hành vi phạm tội lần thứ nhất, cháu X. mới hơn 12 tuổi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trang khai bản thân từng bị người khác lừa bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, lòng tham biến Trang từ nạn nhân trở thành kẻ buôn người, khi cấu kết với Hà lừa bán đồng hương sang nước ngoài.

Nữ bị cáo còn cho biết, do em X. bỏ đi nên 2 người chồng trước yêu cầu phải bồi thường, trong vụ án này bản thân bị cáo chỉ hưởng lợi 2.000 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng).

Tham dự phiên tòa, bị hại yêu cầu 2 bị cáo phải bồi thường cho mình 100 triệu đồng. Bị cáo Hà tác động gia đình bồi thường 11 triệu đồng cho bị hại, còn bị cáo Trang bồi thường 3 triệu đồng.

Xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Thị Hà 10 năm tù, bị cáo Lô Thị Hà Trang 5 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn