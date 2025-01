Vụ 39 người Việt tử nạn ở Anh: Tịch thu tài sản trùm buôn người để bồi thường cho gia đình nạn nhân

Tài xế Ronan Hughes - Ảnh: CẢNH SÁT ESSEX

Ngày 23-10-2019, nhà chức trách Anh đã phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong một thùng xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays, vùng Essex.

Your browser does not support the video tag.

39 người Việt tử vong trong thùng container ở Anh được bồi thường gần 8,8 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, trong quá trình vận chuyển, những người trên xe đã bị ngạt khí và nhiệt độ tăng cao trong không gian kín là nguyên nhân trực tiếp khiến họ tử vong.

Vụ việc này được kết luận có liên quan đến hoạt động buôn người và vận chuyển người trái phép qua biên giới.

Liên quan đến thảm kịch, hơn 11 người tại Anh đã bị kết án. Các nạn nhân được cho là đã phải trả một khoản tiền lớn để được nhóm buôn người đưa đến châu Âu.

Theo Đài BBC, những nạn nhân người Việt được cho là đã trả phí lên đến 13.000 bảng Anh (khoảng 15.903 USD) để được nhóm tội phạm đưa đến Anh.

Trong số những tên bị kết án có tài xế Ronan Hughes, người Bắc Ireland, 40 tuổi. Người này được cho là "đầu sỏ" trong đường dây.

Hồi tháng 2-2021, Hughes bị kết án tổng cộng 20 năm tù sau khi nhận tội về vai trò của mình trong vụ việc khiến 39 người Việt thiệt mạng.

Mới đây, một thẩm phán đã ra lệnh tịch thu một tài sản của Hughes trị giá 182.078,90 bảng Anh (khoảng 222.807 USD), để sung vào gói bồi thường với tổng trị giá 283.802,58 bảng Anh (347.272 USD) cho các nạn nhân.

Các tài sản bị tịch thu của Hughes gồm tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng, giá trị quy ra tiền của dàn xe tải, gồm cả chiếc xe dùng để chở các nạn nhân và phần tài sản của Hughes trong một bất động sản ở Ireland.

"Số tiền này, tổng cộng là 283.802,58 bảng Anh, sẽ được chia cho các gia đình người Việt Nam vẫn đang phải chịu đựng mất mát to lớn khi mất đi những người thân yêu của mình", Đài BBC dẫn lời chánh thanh tra Louise Metcalfe, nhân sự thuộc lực lượng cảnh sát Essex, cho biết.

"Tôi biết điều này sẽ chẳng giúp ích gì nhiều để chữa lành nỗi mất mát của họ, nhưng tôi thực sự hy vọng nó sẽ giúp họ có thể tiến về phía trước", bà này nói thêm.

Tác giả: Nghi Vũ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ