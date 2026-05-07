Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây bưởi

Khác với nhiều loại cây phong thủy chỉ mang một ý nghĩa đơn lẻ, cây bưởi được đánh giá cao nhờ sự hài hòa giữa hình – khí – quả, khi mỗi bộ phận đều gắn với một thông điệp tích cực, tạo nên tổng thể được ví như “kho lộc” trong sân nhà.

Theo đó, bộ rễ bưởi ăn sâu, bám chắc tượng trưng cho nền tảng gia đình vững vàng, thể hiện sự kế thừa và bền bỉ của gia đạo. Tán lá xanh tốt quanh năm, ít rụng cho thấy sức sống dồi dào, đồng thời hàm ý con cháu đông đúc, gia đình hưng thịnh. Trong khi đó, hoa bưởi màu trắng, hương thơm dịu nhẹ gắn với yếu tố thanh tẩy, giúp mang lại cảm giác bình an. Nổi bật hơn cả là quả bưởi tròn, căng mọng, khi chín chuyển sắc vàng – biểu tượng của tài lộc, phú quý và sự viên mãn. Cây càng sai quả càng được xem là dấu hiệu của cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa rễ – tán – hoa – quả khiến cây bưởi trở thành biểu tượng hội tụ phúc, lộc, thọ. Đây cũng là lý do loại cây này được nhiều gia đình trồng trong khuôn viên nhà, với kỳ vọng giữ tài, tụ lộc và duy trì sự ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa giá trị phong thủy cũng như giá trị cảnh quan, người trồng bưởi cần lưu ý một số yếu tố quan trọng. Dưới đây là 2 điểm cần đặc biệt ghi nhớ khi trồng loại cây này:

1. Lựa chọn vị trí trồng phù hợp

Vị trí được xem là lý tưởng để trồng bưởi là khu vực sân trước nhà – nơi phong thủy gọi là “minh đường”, có khả năng đón sinh khí và tài lộc từ bên ngoài. Cây bưởi trồng tại đây vừa góp phần tạo cảnh quan xanh mát, vừa giúp dẫn dòng khí tốt vào không gian sống.

Tuy nhiên khi trồng, gia chủ cần tránh trồng cây che khuất cửa chính, đối diện trực tiếp lối ra vào hoặc sát tường nhà. Những vị trí này có thể cản trở sự lưu thông của luồng khí, tạo cảm giác tù túng và ảnh hưởng đến sinh khí chung của ngôi nhà.

Ngoài ra, không nên trồng cây bưởi quá gần các công trình khác vì hệ rễ phát triển mạnh có thể ảnh hưởng đến nền móng. Khi cây lớn, tán rộng còn có nguy cơ che khuất ánh sáng tự nhiên, khiến không gian trở nên tối và giảm sự thông thoáng.

2. Chăm sóc đúng cách để cây phát triển tốt

Bên cạnh yếu tố phong thủy, việc chăm sóc để cây sinh trưởng khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển, năng suất và chất lượng quả. Bưởi có thể trồng trong khoảng nhiệt độ từ 12 – 39 độ C, trong đó mức lý tưởng nhất là từ 23 – 29 độ C. Nếu nhiệt độ xuống dưới 12,5 độ C hoặc vượt quá 40 độ C, cây sẽ ngừng sinh trưởng.

Về đất trồng, bưởi thích hợp với loại đất có tầng canh tác dày từ 1m trở lên, giàu mùn, thoát nước tốt. Thành phần cơ giới nên là đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ, địa hình hơi dốc từ 3 – 8 độ để tránh úng nước.

Ngoài ra, bưởi là loại cây ưa sáng hơn nhiều loài cây có múi khác, nhưng vẫn cần chế độ ánh sáng phù hợp. Do đó, người trồng cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật như trồng với mật độ hợp lý, cắt tỉa cành thường xuyên hoặc bố trí cây che bóng để điều chỉnh lượng ánh sáng, đảm bảo cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao.

Tác giả: Ánh Lê (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới