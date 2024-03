Lời khai kẻ dẫn dụ tài xế xe ôm công nghệ vào bãi đất trống

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ việc.

Ngày 8-3, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Việt Hưng (29 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Công an thực nghiệm hiện trường sáng 7-3

Theo điều tra, Hưng nói do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Rạng sáng 7-3, Hưng đến giao lộ Tên Lửa - Đường số 1 thì thấy anh V.N.Đ. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) là tài xế xe ôm công nghệ đang chờ khách.

Hưng nói anh Đ. chở về khu vực cầu Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Đến hẻm 1806, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, Hưng yêu cầu anh Đ. rẽ vào và nói chạy chậm lại.

Bãi đất trống Hưng đã gây án.

Đến bãi đất trống cuối hẻm, Hưng dùng dao đâm vào hông, vai anh Đ. gây thương tích. Thấy anh Đ. bỏ chạy, Hưng lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Anh Đ. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và báo cảnh sát.

Sau 4 giờ, công an đã bắt được Hưng đang trốn ở Bình Tân.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động