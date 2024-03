Tài xế xe ôm công nghệ bị khách kề dao vào cổ, cướp xe máy lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng phong tỏa hẻm 1806 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè để khám nghiệm hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 7-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ một tài xế xe ôm công nghệ bị thanh niên dùng dao kề vào cổ, đâm nhiều nhát, cướp xe máy.

Kẻ cướp này cũng bị các trinh sát hình sự Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an thị trấn Nhà Bè và Công an TP.HCM bắt giữ ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, lúc 3h44 rạng sáng 7-3, nam thanh niên khoảng 35 tuổi gọi một tài xế xe ôm công nghệ từ Bến xe Miền Tây (không qua app) rồi dẫn dụ chở vào đường nội bộ ở cuối hẻm 1806 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè với giá 160.000 đồng.

Vì tin lời nói của nam thanh niên “nhà ở trong khu này” nên nam tài xế chấp nhận chở tới. Khi đến nhà anh T.A. (ngụ huyện Nhà Bè) ở cuối hẻm (gần bãi đất trống) thì tên cướp giả vờ xuống xe máy, vào gõ cửa gọi “Tùng ơi, Tùng ơi”.

Lúc này, anh T.A. đi ra nói ở đây không có ai tên Tùng, nên nam thanh niên tiếp tục nói tài xế chở đi tiếp. Khi quay trở ra khoảng 50m thì nam thanh niên ngồi sau liền dùng dao kề vào cổ tài xế.

Tài xế phản ứng, giằng co thì bị người này đâm vào vai, hông, cổ. Do bị thương nặng, nam tài xế cố bỏ chạy vào lại nhà anh T.A. kêu cứu. Kẻ cướp thì lấy xe máy và điện thoại của nam tài xế tẩu thoát ra đường Huỳnh Tấn Phát.

Anh T.A. thấy tài xế bị cướp liền gọi báo công an sự việc. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng bắt được kẻ cướp chỉ trong vài giờ.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ