Lời khai của đối tượng "ngáo đá" dùng kéo đâm trọng thương Công an

Tại cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, vẫn còn biểu hiện "ngáo đá" khai về quá trình chống đối, dùng kéo đâm trọng thương Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, khi đối tượng bị phát hiện, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sự việc xảy ra vào ngày 13-11, tại đền chợ Củi, xã Xuân Hồng. Thượng úy Hiếu bị thương rất nặng do những viết thương nguy hiểm, gây mất nhiều máu, đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.