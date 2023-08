Camera truy vết đôi nam nữ nghi sát hại rồi giấu xác nam thanh niên

Camera ghi được hình ảnh nghi là hai nghi phạm đang di chuyển trên đường - Ảnh: T.D.

Tối 1-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang, bắt giữ đôi nam nữ nghi sát hại rồi giấu xác nam thanh niên tại bãi đất trống.

Nguyễn Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi), cùng quê An Giang, bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng K., 22 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang.

Vào rạng sáng 31-7, thi thể của anh K. được người dân phát hiện nằm tại một bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thi thể của nạn nhân có hàng chục vết đâm trên lưng.

Hai nghi phạm sát hại nam thanh niên với hàng chục nhát đâm rồi bỏ xác trên bãi đất trống tại Bình Dương - Ảnh: T.D.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời lực lượng chức năng cũng trích xuất các camera quan sát để khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, hai nghi phạm thừa nhận đã dụ nạn nhân K. đến bãi đất trống để sát hại, cướp xe máy.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Nguyên Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động