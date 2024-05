Lời kể của nạn nhân trong vụ cháy lớn ở Trung Kính Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ rộng khoảng 2m, cách mặt đường Trung Kính chừng 200m, xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa.

Đại diện Khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, bệnh viện Giao thông - Vận tải tiếp nhận 3 nạn nhân vào viện lúc khoảng 2h sáng, trong đó có 1 người lớn tuổi nhập viện trong tình trạng tương đối nặng.

Những nạn nhân may mắn sống sót vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút "cận kề với tử thần"./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn