Lôi Con bất ngờ thành nàng tiên cá da đen khiến netizen thích thú

Mới đây, netizen được phen cười ngả nghiêng trước tạo hình của Lôi Con trong một phiên livestream với Hằng Du Mục và chị gái Quang Linh Vlogs. Theo đó, cậu bé 5 tuổi được hoá trang thành nàng tiên cá: mặc váy, đội tóc giả và đeo vòng ở tay.

Thậm chí, e-kip còn trang điểm gương mặt cho Lôi Con bằng cách đánh phấn trắng. Nhưng vì làn da châu Phi nên gương mặt của cậu bé bỗng bật tông hơn so với cổ và cơ thể. Do đó khi livestream, cậu bé nổi bật hơn so với 2 nàng tiên còn lại.

Lôi Con hóa thân thành nàng tiên cá da đen

Được biết, đây là buổi livestream quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm. Vì thế, người tham gia buổi livestream sẽ được hoá trang, trang điểm bằng chính các loại mỹ phẩm đó.

Ngay sau khi xem buổi livestream, người hâm mộ được phen cười ngả nghiêng trước vẻ đẹp của Lôi Con. Thậm chí netizen còn khẳng định cậu bé quá hợp với hình tượng nàng tiên cá nhí này.

Lôi Con được đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam

- Tôi không biết đây là nàng tiên cá da đen hay nàng bạch tuyết Lôi Con nữa. Nhưng với tạo hình này của cậu bé trông thật thú vị. Tôi xem livestream mà cười quá trời luôn.

- Trời ơi! Lôi Con của mình đây ư? Em hóa trang thành nàng tiên cá không hài hước quá. Nhìn kỹ cũng thấy cưng gì đâu.

- Lôi Con chiếm hết sóng của 2 cô bên cạnh rồi. Không biết phiên livestream này có nhiều khách mua hàng không, chứ tôi mê cậu bé quá.

Cậu bé và Hoa hậu Thùy Tiên

Lôi Con, tên thật là Mativado, 5 tuổi là một gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các video trên kênh YouTube của Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi. Ngày 20/4 vừa qua, cậu bé bay về Việt Nam cùng bố ruột và đi du lịch ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S.

Lôi con cũng tham gia nhiều phiên livestream của Quang Linh Vlogs. Cậu bé còn xuất hiện trên các buổi bán hàng của Hằng Du Mục.

Tác giả: Khai Tâm

Nguồn tin: saostar.vn