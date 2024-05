Hé lộ khoảnh khắc Hoa hậu Thuỳ Tiên bịn rịn tạm biệt Lôi Con, thái độ khi đối mặt Quang Linh Vlog gây chú ý

Dù có lịch trình công việc rất bận rộn nhưng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn giữ đúng lời hứa với Lôi Con khi đưa bé đi khám phá nhiều nơi vui chơi ở TP.HCM. Sau 5 ngày đồng hành, Thùy Tiên và những thành viên của team Quang Linh Vlog đã tạm biệt nhau vào sáng 6/5. Quang Linh sẽ tiếp tục đưa Lôi Con đi chơi dọc Việt Nam còn Hoa hậu Thùy Tiên trở lại công việc. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: "Vậy là chuyến đi của Team Việt Phi trong những ngày qua sẽ tạm dừng tại đây, mong tình cảm anh em sẽ mãi khắng khít để có thêm nhiều chuyến đi đồng hành cùng nhau nữa".

Mới đây, một người anh thân cận với Quang Linh đã đăng clip quay lại khoảnh khắc Thùy Tiên chia tay đoàn. Theo đó, nàng hậu thân thiện và chủ động bắt tay chào Quang Linh và những thành viên khác. Hậu làm rõ mối quan hệ, Thùy Tiên và Quang Linh dường như đã thoải mái hơn khi tương tác cùng nhau.

Sau nhiều ngày cực "dính" Thùy Tiên, Lôi Con lộ biểu cảm buồn bã và lưu luyến khi phải rời xa. Nàng hậu cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé người Châu Phi khi dang tay ôm bé vào lòng. Trước khi lên xe, Thùy Tiên còn ngoái lại nhìn Lôi Con và vẫy tay vô cùng bịn rịn.

Clip: Khoảnh khắc Thùy Tiên bịn rịn chào tạm biệt Lôi Con và những thành viên team Quang Linh.

Thùy Tiên và Lôi Con gây xúc động khi ôm nhau không rời trước khi tạm biệt

Em bé người Châu Phi rất thích được ở cùng Thùy Tiên

Lôi Con vừa đi về phía Quang Linh vừa quay lại nhìn Hoa hậu Thùy Tiên

Thùy Tiên chủ động bắt tay chào Quang Linh sau vài ngày đồng hành cùng nhau

Thùy Tiên được khen là người thân thiện, nhiệt tình với các thành viên team Quang Linh Vlog

Lôi Con chính là cậu bé có hành động dùng tay phủi khi Thùy Tiên được hôn má tại Angola vào 2 năm trước. Khi gặp lại "cô Tiên" tại việt Nam, Lôi Con đã xin phép bố nuôi là Quang Linh Vlog để được sang nhà Thùy Tiên chơi trong 2 đêm. Do được Quang Linh chỉ dạy từ bé nên Lôi Con có thể hiểu và nói được tiếng Việt. Trong 5 ngày qua, nhóc tỳ được Thùy Tiên cho đi chơi lô tô, công viên nước, thăm rừng quốc gia, cắm trại, ăn vặt vỉa hè, đi xe buýt 2 tầng, thăm thú ở thảo cầm viên... Thùy Tiên khen Lôi Con là em bé thông minh, lanh lợi và cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Về mối quan hệ với Quang Linh, Thùy Tiên lên tiếng: "Thật may mắn khi mình được gặp gỡ và làm việc với những người tử tế, và may mắn hơn khi được cả nhà yêu thương và nhớ với tên gọi Team Việt Phi. Từ tận đáy lòng mình, Team Việt Phi luôn là những người anh em và cộng sự tốt của nhau trên hành trình lan toả những điều thiện lành, tốt đẹp. Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều Tiên thật sự cảm kích, nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn". Về phía Quang Linh, anh nhắn đến Thùy Tiên như người bạn thân, hứa hẹn cả nhóm sẽ sớm gặp lại nhau để làm các dự án thiện nguyện.

Những khoảnh khắc của Thùy Tiên và Lôi Con gây sốt trong những ngày qua

Con nuôi Quang Linh được Thùy Tiên yêu thương và dành tình cảm đặc biệt

