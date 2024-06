Đi ăn đêm được hỏi 'quê ở đâu', Lôi Con trả lời khiến nhiều người thích thú

Lôi Con (Mativado, 5 tuổi) là cậu bé nhận được rất nhiều sự yêu mến của bà con Việt Nam. Mới đây, Lôi Con được Quang Linh Vlogs đưa về Việt Nam chơi, thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Hành trình di chuyển từ Angola về Việt Nam của Lôi Con và Quang Linh cũng liên tục được cập nhật. Những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé này được chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú của cư dân mạng.

(Nguồn video: Quang Linh Vlogs/MCV Network)

Mới đây, trong lúc đi ăn đêm cùng với các thành viên của team Quang Linh Vlogs, Lôi Con được người dân hỏi vui rằng: "Lôi quê ở đâu?".

Ban đầu cậu bé không trả lời, tuy nhiên, sau khi được chú Quang Linh hỏi lại rằng: "Lôi sinh ra ở đâu, quê ở đâu nào?". Lôi Con liền mạnh dạn trả lời: Con quê ở Việt Nam.

Trước câu trả lời này của Lôi Con, Quang Linh đã giải thích lại cho cậu bé rằng: "Con sinh ra ở Angola chứ". Có lẽ, vì quá yêu mến chú Quang Linh, yêu mến con người, đất nước Việt Nam nên Lôi Con không ngần ngại thừa nhận Việt Nam là quê hương của mình.

Trước đó, khi Lôi Con và các bạn đồng trang lứa chơi đùa cùng nhau ở sân công viên. Một bạn học sinh đã hỏi Lôi Con bằng tiếng Anh: "You are from Angola, right?" (Em đến từ Angola à?)

Trái lại với dự đoán của mọi người, Lôi Con trả lời bằng tiếng Việt sành sõi với vẻ mặt tự tin, đáp lại câu hỏi của bạn: "Không có Angola gì hết".

Câu trả lời của Lôi Con khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ và không khỏi bật cười trước sự "chất chơi" và hài hước của cậu bé.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn