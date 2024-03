Loạt vụ “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa tiền tỷ

Nữ quái lừa đồng nghiệp "chạy án", chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng: Biết anh T. (quê Đà Nẵng) lo lắng sẽ bị bắt giữ vì Công an đang điều tra việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, Chế Thị Mỹ Ngân (43 tuổi, ngụ TP HCM) từng là đồng nghiệp, "nổ" là có quan hệ với các lãnh đạo ở Trung ương và Bộ Công an. Ngân gợi ý anh T. lo tiền để “chạy án” rồi chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng. Ngày 3/2, Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Chế Thị Mỹ Ngân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.