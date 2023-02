Loạt hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên 2023

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên năm 2023 là dịp để tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số.

Toàn cảnh Lễ khởi động tháng Thanh niên 2023 tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định: “Tháng Thanh niên hàng năm là dịp để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, đồng thời cũng là tháng cao điểm để toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân dành cho thanh niên sự quan tâm sâu sắc nhất. Càng ý nghĩa hơn khi khí thế của Tháng Thanh niên năm nay được cụ thể hóa bằng sự quyết tâm của tuổi trẻ ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023. Ảnh: Thu Hiền

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh cùng lan tỏa, truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích để kết nối sức trẻ Nghệ An với cả nước, tạo sức mạnh to lớn tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh.

Anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại Lễ khởi động. Ảnh: Thu Hiền

Dịp này, Tỉnh Đoàn Nghệ An triển khai xây dựng bản đồ số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Xác định vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tích cực, tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thành lập các đội thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, 21/21 huyện, thành thị sẽ thành lập các đội thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tặng quà cho đội thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng huyện Quỳnh Lưu.

Tặng 10 suất quà cho các bác cựu TNXP, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong ảnh: ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho cựu TNXP.

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam – T.Ư Đoàn trao tặng 3 mô hình sinh kế cho đoàn viên, thanh niên tại xã Hữu Khuông, Tam Hợp, huyện Tương Dương và xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Mobifone Nghệ An, thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên, dịp này, Mobifone Nghệ An đã trao tặng 1.000 tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh toàn tỉnh trị giá 360 triệu đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An hỗ trợ 3 mô hình thanh niên huyện Quỳnh Lưu vay vốn khởi nghiệp, mỗi mô hình 50 triệu đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2023

Sau lễ khởi động, tuổi trẻ toàn tỉnh đã ra quân làm sạch môi trường biển; Tham quan gian hàng thanh niên và nghe tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh; Ngày hội hiến máu tình nguyện; Trao tặng sân bóng chuyền; Thăm tặng tủ thuốc, cờ Tổ quốc cho ngư dân ra khơi bám biển; Hỗ trợ người dân xã Quỳnh Bảng thực hiện quy trình cấp mã định danh, căn cước công dân và hộ chiếu. Trong ảnh: Trao sân bóng chiều ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Anh Thái Minh Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng tủ thuốc cho các ngư dân trẻ.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Quỳnh Lưu.

Hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 cấp tỉnh, sáng 26/2, 100% các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân khởi động tháng thanh niên với nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa. Tổng giá trị là 3,5 tỷ đồng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong