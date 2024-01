Sài Gòn Land của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Yến ở Nghệ An có gì?

Chung cư Green View tại TP. Vinh, Nghệ An do CTCP Tổng công ty Sài Gòn Land làm chủ đầu tư. Ảnh: teccogroup.vn

CTCP Tổng công ty Sài Gòn Land (gọi tắt là Sài Gòn Land) tiền thân là CTCP Phát triển Đô thị Vinh. Sau hơn 13 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn Land bước đầu đã có những thành quả đáng khích lệ, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thay đổi diện mạo, kinh tế của địa phương nơi có dự án đầu tư.

Tính đến nay, Sài Gòn Land đã đầu tư xây dựng, hoàn thành và bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng 10 dự án. Tại TP. Vinh (Nghệ An), doanh nghiệp này có 8 dự án gồm: Chung cư và Trung tâm thương mại Lotus House tại phường Quang Trung; Dự án Nhà ở chung cư Glory Palace phường Trường Thi; Dự án Sân vận động và khu nhà ỏ tại Khối 13 phường Cửa Nam; Dự án Khu nhà ở dịch vụ tổng hợp Vinh Land tại xã Nghi Kim; Dự án Khu nhà ở tổng hợp khối 3 và Khối 9 phường Lê Lợi; Dự án khu nhà ở và Dịch vụ Tổng hợp tại khối 13 phường Bến Thủy, Chung cư Tecco C thuộc dự án Khu C1 Quang Trung; Chung cư Phúc Thịnh phường Vinh Tân. Dự án tổ hợp Dịch vụ thương mại và nhà ở Tổng hợp Tecco tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Dự án Tecco Felice Home tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sài Gòn Land của nữ doanh nhân sinh năm 1982 Nguyễn Thị Yến được nhắc đến nhiều ở Nghệ An với loạt dự án chậm tiến độ dài hạn và nợ thuế.

Dự án Tổ hợp Dịch vụ thương mại và nhà ở Tổng hợp Tecco tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An của Sài Gòn Land vẫn còn dang dở sau gần 13 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Văn Dũng

Điển hình, dự án Khu tổ hơp dịch vụ thương mại và nhà ở tổng hợp Tecco Con Cuông (gọi tắt là dự án) tại thị trấn Con Cuông do Sài Gòn Land làm chủ đầu tư được kỳ vọng là dự án động lực thu hút đầu tư tại huyện Con Cuông nói riêng và vùng Tây Nam Nghệ An nói chung.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2011, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 513 tỷ đồng, diện tích 97.978,5m2, quy mô dân số 2.000 người, dự kiến cung cấp ra thị trường 144 lô nhà ở liền kề, 15 lô nhà ở biệt thự, 2 tòa nhà cao 12 tầng, 1 tòa cao 4 tầng và khách sạn cao 7 tầng. Ngoài ra còn có đất hội quán, đất cây xanh, TDTT tập trung, nhà trẻ, đất giao thông đối nội, đất giao thông đối ngoại. Thời gian thực hiện dự án tối đa 5 năm kể từ ngày khởi công và dự kiến sẽ đưa vào khai thác, sử dụng vào tháng 6/2015.

Tiến độ ghi là vậy, thế nhưng, đã hơn 12 năm kể từ khi động thổ, đến nay dự án được xây dựng theo mô hình "All In One" vẫn chỉ là những công trình dang dở, ngổn ngang. Hiện nhà đầu tư chỉ mới thi công đường quy hoạch nội bộ, lát gach vỉa hè, trồng cây xanh, san nền và phân lô khu nhà ở liền kề, biệt thự.

Hay, dự án Khu đô thị Vinhland tại xã Nghi Kim (TP. Vinh), với quy mô hơn 119.477m2, Sài Gòn Land cũng chỉ mới xây được nhà ở xã hội, hạ tầng phân lô bán nền, còn nhiều hạng mục khác vẫn đang "nằm trên giấy".

Số phận của dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Khối 13, phường Bến Thủy (TP. Vinh) có quy mô 6.986m2 cũng không khác là bao, khi đang nằm trong danh sách các dự án chậm tiến độ dài hạn ở Nghệ An…

Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến ngày 30/11/2023, Sài Gòn Land đang nợ thuế với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Trước đó, với việc không chấp hành nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, doanh nghiệp này còn bị ngành Thuế Nghệ An ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Sài Gòn Land có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 13/6/2023 đến ngày 12/6/2024.

Sài Gòn Land (có địa chỉ tại tầng 17 C1 Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An) là công ty thành viên của Tecco Group. Trước đây, Sài Gòn Land có vốn điều lệ 174,6 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Đăng Khoa nắm giữ 2% cổ phần; ông Chu Tú Dương (9,82%CP) và ông Bùi Văn Quyền (9,82%CP). Đến ngày 12/4/2021, công ty này tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng và các cổ đông nêu trên chỉ còn ông Bùi Văn Quyền nắm giữ 9,82%CP. Bà Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1982, ở TP. Vinh) là người địa diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Land.

Ngoài là Chủ tịch của Sài Gòn Land, bà Nguyễn Thị Yến còn là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2018, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó bà Yến nắm giữ 40% cổ phần; ông Trần Đức Hoà (20%CP) và ông Cao Đăng Phúc (40%CP).

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Yến còn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Dịch vụ thương mại Trang Anh và nắm giữ 40% cổ phần của doanh nghiệp này. Bà Yến cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc của CTCP Ninh Chữ Bay, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 400 tỷ đồng…

Tecco Group có lịch sử thành lập từ năm 2001, hiện có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Tecco Group là doanh nghiệp hoạt động đa nghề chủ yếu trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng - kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, khai thác đá, khai thác nước, lĩnh vực thủy điện và chuỗi các dịch vụ như: dịch vụ du lịch lữ hành, tư vấn thiết kế, xây dựng, dịch vụ siêu thị, khách sạn… Tecoo Group có 5 tổng công ty trực thuộc, 29 đơn vị thành viên, liên doanh liên kết, đã và đang triển khai thực hiện hơn 60 dự án trải dài 18 tỉnh thành trong cả nước từ Lào Cai đến Kiên Giang.

