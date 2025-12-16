Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, bổ máu dưỡng xương lại ngừa bệnh hiệu quả

Nguồn chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa

Bắp cải là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ này hoạt động như một "chổi quét" tự nhiên trong ruột, giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, qua đó ngăn ngừa táo bón và đảm bảo sự đào thải độc tố diễn ra đều đặn. Hơn nữa, chất xơ còn hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Giàu vitamin C củng cố hệ miễn dịch

Bắp cải, đặc biệt là bắp cải đỏ, là nguồn cung cấp vitamin C mạnh mẽ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa thiết yếu giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa. Việc bổ sung đủ vitamin C thông qua bắp cải giúp cơ thể tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu, củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể, giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng và cảm cúm thông thường một cách hiệu quả hơn.

(Ảnh minh họa: Shutter Stock)

Đặc tính chống viêm mạnh mẽ

Bắp cải chứa các chất chống oxy hóa độc đáo và các hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, bao gồm sulforaphane và một lượng đáng kể kaempferol. Viêm mãn tính là gốc rễ của nhiều bệnh nghiêm trọng, và các hợp chất trong bắp cải có khả năng ức chế các con đường gây viêm trong cơ thể. Thường xuyên tiêu thụ bắp cải có thể giúp giảm mức độ viêm nhiễm tổng thể, hỗ trợ cho những người mắc bệnh viêm khớp hoặc các tình trạng viêm khác.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bắp cải có lợi cho tim mạch nhờ hai thành phần chính: kali và anthocyanin. Kali là một chất điện giải giúp điều chỉnh huyết áp bằng cách cân bằng nồng độ natri, làm giãn nở mạch máu. Trong khi đó, anthocyanin (chất tạo màu trong bắp cải đỏ) là một loại flavonoid mạnh mẽ, đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám tích tụ.

Cung cấp vitamin K cần thiết cho xương và máu

Bắp cải là một nguồn thực vật giàu vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo đóng vai trò kép trong cơ thể. Thứ nhất, vitamin K là yếu tố bắt buộc để tổng hợp các protein cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh. Thứ hai, nó kích hoạt các protein điều chỉnh quá trình khoáng hóa xương, giúp cơ thể vận chuyển canxi đến đúng vị trí, duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương theo thời gian.

Giảm cân hiệu quả nhờ lượng calo thấp

Với thành phần chủ yếu là nước và chất xơ, bắp cải là một thực phẩm có lượng calo cực kỳ thấp (chỉ khoảng 25 calo cho 100g). Điều này cho phép bạn ăn một khối lượng lớn bắp cải mà không làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào. Lượng nước và chất xơ cao tạo cảm giác no kéo dài, giảm sự thèm ăn và hạn chế việc ăn quá nhiều, biến bắp cải thành một công cụ hỗ trợ giảm cân và kiểm soát khẩu phần lý tưởng.

Bảo vệ cơ thể chống lại ung thư

Là một loại rau thuộc họ cải, bắp cải chứa các hợp chất glucosinolate quý giá. Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, các glucosinolate được chuyển hóa thành các hợp chất chống ung thư như sulforaphane và indole-3-carbinol. Các chất này hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, phổi và vú.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn