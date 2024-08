Loài hoa quen mặt này phơi khô, pha trà lại hóa “thần dược” cực tốt cho sức khỏe

Hoa cúc giúp thanh nhiệt, giải độc

Hoa cúc có tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể, giải độc gan, đặc biệt hữu ích trong những ngày hè nóng bức hoặc khi cơ thể bị nóng trong. Uống trà hoa cúc trắng thường xuyên giúp làm mát gan, cải thiện chức năng gan và ngăn ngừa các vấn đề về gan.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, uống trà hoa cúc nên uống sau bữa ăn khoảng 30 phút để tránh ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Không nên uống trà hoa cúc quá đặc hoặc quá loãng và không nên uống trà hoa cúc để qua đêm. Uống quá nhiều trà hoa cúc có thể gây dị ứng, rối loạn tiêu hóa, tương tác thuốc vì vậy chỉ nên uống không quá ba tách trà mỗi ngày.

Trà hoa cúc giúp thanh nhiệt, giải độc cực hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Tăng cường miễn dịch

Hoa cúc chứa nhiều flavonoid và các hợp chất phenolic khác có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Hoa cúc cũng cấp một lượng đáng kể vitamin A, vitamin nhóm B và vitamin C, cùng các khoáng chất như kali, canxi và magiê. Các vi chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường hệ miễn dịch.

Một số nghiên cứu cho thấy hoa cúc có khả năng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn và virus, đồng thời giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Điều này giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh.

Giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ

Hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Uống một tách trà hoa cúc trắng trước khi đi ngủ giúp thư giãn tinh thần, dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa apigenin có trong hoa cúc, có khả năng liên kết với các thụ thể GABA trong não, tạo hiệu ứng an thần nhẹ, giúp giảm căng thẳng, lo lắng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Pha trà hoa cúc và thưởng thức lúc còn ấm 30 phút hoặc 1 tiếng trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể thư thái, cải thiện giấc ngủ.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Hoa cúc có tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và các vấn đề về đường tiêu hóa. Uống trà hoa cúc sau bữa ăn giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, giảm cảm giác nặng bụng và khó chịu.

Uống trà hoa cúc giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Ảnh: Istock

Bên cạnh đó, hoa cúc chứa các hợp chất chống viêm tự nhiên, giúp làm dịu các tình trạng viêm nhiễm trong đường tiêu hóa như viêm dạ dày, viêm ruột. Hoa cúc có thể kết hợp với các loại thảo mộc khác như bạc hà, gừng, cam thảo để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa hiệu quả.

Tăng cường thị lực

Hoa cúc chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid và vitamin A. Các chất này giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Thảo dược này cũng có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu đến mắt, cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất cho mắt hoạt động tốt hơn.

Uống trà hoa cúc thường xuyên được cho là giúp sáng mắt, giảm mỏi mắt. Tuy nhiên, hoa cúc trắng không thể thay thế các phương pháp điều trị bệnh về mắt chuyên nghiệp. Nếu bạn gặp vấn đề về mắt, hãy đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Làm đẹp da

Hoa cúc giàu flavonoid và vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa. Các chất chống oxy hóa trong hoa cúc trắng cũng kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi hơn.

Bên cạnh đó, hoa cúc cũng có tính mát, giúp làm dịu và cung cấp độ ẩm cho da, đặc biệt là da khô và nhạy cảm. Các hợp chất chống viêm trong hoa cúc trắng giúp làm dịu da bị kích ứng, mẩn đỏ, cháy nắng.

