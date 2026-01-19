Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple

Do tập trung vào iPhone gập, Apple sẽ trì hoãn mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sang mùa xuân năm sau. Thông tin này đã được nhà phân tích Jeff Pu chia sẻ với các nhà đầu tư và được các trang tin uy tín như 9to5Mac đăng tải.

iPhone 18 Pro có thể là mẫu iPhone rẻ nhất ra mắt mùa thu năm nay.

Về phần cứng, cả ba mẫu cao cấp dự kiến sẽ được trang bị RAM LPDDR5 12GB và chip A20 Pro thế hệ tiếp theo của Apple, sản xuất trên tiến trình 2nm. Đặc biệt, các mẫu này cũng sẽ sử dụng modem C2 do Apple tự sản xuất, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc giảm phụ thuộc vào các giải pháp kết nối của bên thứ ba.

Kích thước màn hình được dự đoán sẽ giữ nguyên ở mức 6,3 inch cho bản Pro và 6,9 inch cho bản Pro Max. Hệ thống camera sẽ bao gồm ba cảm biến 48MP, trong đó có một ống kính tele dạng kính tiềm vọng. Face ID vẫn sẽ được giữ nguyên, mặc dù các linh kiện dưới màn hình có thể giúp thu nhỏ thêm vùng Dynamic Island.

Các thông số kỹ thuật rò rỉ đối với bộ ba iPhone ra mắt mùa thu.

Apple chính thức gia nhập cuộc chơi smartphone gập

Đối với iPhone Fold, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, màn hình bên trong dự kiến sẽ có kích thước 7,8 inch, kết hợp với màn hình ngoài 5,3 inch. Khác với dòng iPhone 18, iPhone Fold sẽ loại bỏ hoàn toàn Face ID và thay vào đó sử dụng Touch ID mà Apple dự kiến sẽ tích hợp vào nút nguồn. Thân máy được cho là sẽ kết hợp giữa titan và nhôm để cân bằng độ bền, trọng lượng và giá thành.

Về camera, iPhone Fold dự kiến sẽ sử dụng thiết lập camera kép 48MP, bao gồm cảm biến chính và cảm biến siêu rộng. Một số thông tin rò rỉ trước đó cho biết Apple có thể bỏ qua ống kính tele do hạn chế về không gian, điều này không phải là bất thường đối với một chiếc điện thoại gập thế hệ đầu tiên.

iPhone Fold là câu trả lời của Apple đối với smartphone gập của Samsung.

Mặc dù đã có tin đồn về việc nâng cấp camera selfie lên 24MP, Jeff Pu khẳng định Apple sẽ tái sử dụng cảm biến 18MP đã thấy trên dòng iPhone 17. iPhone Fold dự kiến sẽ có hai camera trước, gồm một trên màn hình ngoài và một trên màn hình uốn cong bên trong.

Cuối cùng, việc loại bỏ Dynamic Island và chuyển sang sử dụng Touch ID có thể mang lại trải nghiệm mượt mà và sống động hơn, điều mà người dùng iOS đã chờ đợi trên các màn hình lớn hơn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn