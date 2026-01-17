iPhone đầu tiên của năm sắp được Apple trình làng với giá không đổi?

Tuy nhiên, Apple vẫn dành một số năm đặc biệt để ra mắt một mẫu iPhone giá rẻ mới từ đầu năm. Thú vị hơn, 2026 có thể là năm đầu tiên Apple duy trì nhịp ra mắt iPhone mới vào nửa đầu mỗi năm trong 2 năm liên tiếp.

Cụ thể, trong khi trước đây, dòng iPhone SE phải chờ ít nhất 2 năm mới chứng kiến sự xuất hiện của một mẫu mới, Apple đã thay đổi chiến lược với iPhone 17e trong năm nay, dù mới chỉ ra mắt iPhone 16e vào năm ngoái. Đây là bước đi mở đầu cho một chu kỳ mới của hãng.

Các rò rỉ cho thấy Apple vẫn duy trì cách đặt tên quen thuộc, đồng nghĩa iPhone 17e sẽ là bản nâng cấp trực tiếp của iPhone 16e. So với thế hệ trước, mẫu máy mới được cho là có nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt ở thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Lời tạm biệt của iPhone với Dynamic Island?

Một trong những thay đổi rõ rệt nằm ở màn hình. Nếu iPhone 16e mang nhiều nét của iPhone 14, thì iPhone 17e được cho là dựa trên thiết kế iPhone 15. Máy tiếp tục sử dụng màn hình OLED 6,1 inch và là mẫu duy nhất trong dòng iPhone 17 không có màn hình ProMotion cho tần số quét 120 Hz. Điểm mới đáng chú ý là phần notch nhiều năm quen thuộc dự kiến biến mất để thay bằng Dynamic Island, cùng viền màn hình mỏng hơn giúp thiết bị trông hiện đại hơn.

Về hiệu năng, iPhone 17e nhiều khả năng được trang bị chip A19, tương tự iPhone 17 tiêu chuẩn. Đây được xem là nâng cấp quan trọng, giúp mẫu iPhone “e” thu hẹp khoảng cách với các phiên bản cao hơn. Chip mới được kỳ vọng mang lại hiệu suất ổn định cho các tác vụ nặng, chơi game và xử lý AI, đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng, qua đó kéo dài thời lượng pin.

Camera trước cũng được cho là có thay đổi. iPhone 17e dự kiến sử dụng camera selfie ở vị trí trung tâm cho độ phân giải 18 MP, hỗ trợ tính năng Center Stage giúp tự động điều chỉnh khung hình khi chụp ảnh hoặc gọi video.

Một điểm nâng cấp khác là sự trở lại của MagSafe. Trên iPhone 16e, Apple từng loại bỏ công nghệ này và gây ra nhiều tranh cãi vì hạn chế khả năng sử dụng phụ kiện nam châm. Với iPhone 17e, MagSafe được cho là sẽ được tích hợp trở lại giúp thiết bị tương thích đầy đủ hơn với hệ sinh thái phụ kiện của Apple.

Dù có nhiều cải tiến, giá bán của iPhone 17e dự kiến không thay đổi. Mức giá khởi điểm nhiều khả năng vẫn là 599 USD. Thời điểm ra mắt được dự đoán vào khoảng tháng Hai hoặc đầu tháng Ba, tương tự lịch trình của iPhone 16e năm ngoái. Thiết bị có thể được công bố qua thông cáo báo chí và trở thành sản phẩm mở màn cho Apple trong năm 2026.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn