Học sinh lớp 9 tử vong do rút sạc điện thoại khi vừa tắm

Ngày 20/3, Công an xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể em V.C.H. (SN 2010, ngụ ấp An Thùy, xã An Ninh Tây) cho người nhà lo hậu sự.

Gia cảnh của H. hết sức khó khăn, mọi người phải chung tay quyên góp lo hậu sự cho em.

Trước đó chiều 19/3, do vội đến trường, H. từ nhà tắm ra tay còn ướt đã rút vội chiếc ĐTDĐ đang cắm sạc pin và bị điện giật. Người nhà phát hiện vụ việc đã cúp cầu dao điện và sơ cứu cho H., nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ Trường THCS An Ninh, H. là học sinh lớp 9/1, học sinh giỏi, ngoan hiền được thầy cô, bạn bè quý mến. Gia cảnh của H. hết sức khó khăn. Nhà trường, các đoàn thể, người dân đã chung tay quyên góp để gia đình lo hậu sự cho H.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn