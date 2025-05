Cắm bộ sạc điện thoại cả ngày vào ổ điện tiêu hao bao nhiêu điện năng?

Nhiều người vẫn có thói quen để bộ sạc điện thoại cắm điện cả ngày ngay cả khi không sử dụng. Điều này dẫn đến nhiều câu hỏi khác nhau, bao gồm cả việc liệu nó có ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện hay không?

Theo các chuyên gia, bộ sạc điện thoại khi không hoạt động chỉ tiêu thụ khoảng 0,5 watt mỗi giờ. Một nghiên cứu của Adrian Kingsley-Hughes trên ZDNET cho thấy, bộ sạc iPhone chính hãng có thể tiêu thụ khoảng 135W mỗi tháng khi để cắm điện. Điều này có nghĩa nó có thể ảnh hưởng đến hóa khoảng 405 đồng/tháng nếu áp dụng mức trung bình khoảng 3.000 đồng cho mỗi kW tiền điện tại Việt Nam. Dĩ nhiên con số này sẽ thay đổi tùy theo bậc thang tiền điện mà người dùng tiêu thụ mỗi tháng.

Con số này thực sự rất nhỏ so với mức sinh hoạt hàng tháng của mỗi gia đình, tuy nhiên việc cắm bộ sạc vào ổ cắm điện cả ngày không phải là lựa chọn thông minh. Nhiều người có thể sử dụng nhiều bộ sạc cùng lúc, dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Đặc biệt là các bộ sạc giá rẻ, chất lượng thấp có thể tiêu thụ năng lượng nhiều gấp 20 lần so với bộ sạc chính hãng. Hơn nữa, một số bộ sạc cũ có thể gây nguy hiểm do quá nhiệt, điều này tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, một giải pháp hiệu quả hơn là sử dụng bộ sạc thông minh có tính năng tự động tắt nguồn khi không có thiết bị kết nối. Ngoài ra, người dùng có thể đầu tư vào ổ cắm thông minh có khả năng điều khiển từ xa qua ứng dụng điện thoại để dễ dàng tắt hoặc bật nguồn điện khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

Tóm lại, việc cắm bộ sạc điện thoại cả ngày không chỉ ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hãy cân nhắc và thay đổi thói quen sử dụng để bảo vệ tài chính và môi trường, đồng thời áp dụng các công nghệ hiện đại để tối ưu hóa việc sử dụng điện năng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn