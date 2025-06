Lộ diện cụm công nghiệp gần 950 tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức thường kỳ tháng 5/2025. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất thông qua chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Đô Lăng II tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc do Công ty Cổ phần Phát triển cụm công nghiệp MKH Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo đó, cụm công nghiệp Đô Lăng II có diện tích khoảng 75ha với tổng mức đầu tư khoảng 928,54 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định thành lập. Cụm công nghiệp Đô Lăng II được quy hoạch tính chất của một cụm công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, đảm bảo bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, như: chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, linh kiện điện tử; cơ khí chính xác, sản phẩm phụ trợ, may mặc; sản xuất đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất, phân lân.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PB.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, sạch. Đấu nối hoàn thiện, đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài cụm công nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp thuận lợi, ổn định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng diện tích 60 ha đất trồng lúa để thành lập và đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đô Lăng II tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.

Theo tiến độ dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ được diễn ra từ quý II/2025 đến hết quý I/2026. Từ quý III/2026 đến hết quý III/2029, sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành đưa cụm công nghiệp và khai thác sử dụng.

Cụm công nghiệp Đô Lăng II nằm trong phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một khu công nghiệp ở huyện Hưng Nguyên.

Việc hình thành và phát triển Cụm công nghiệp Đô Lăng II với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường là cần thiết nhằm sẵn sàng quỹ đất thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm vệ tinh cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khu vực Bắc Trung bộ.

Cùng đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển các tiện ích, dịch vụ khu vực xung quanh, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Hiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc hiện có 2 cụm công nghiệp đã được thành lập là Cụm công nghiệp Trường Thạch, với diện tích 12,5ha và Cụm công nghiệp Nghi Diên, với diện tích 63,17ha. Trong đó, Cụm công nghiệp Trường Thạch đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và lấp đầy 100% diện tích.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn