UBND Nghệ An muốn bán 11,92% vốn sở hữu tại Công ty Quản lý và Xây dựng Cầu đường Nghệ An

Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nghệ An tiền thân là Đoàn quản lý giao thông đường bộ Nghệ An được thành lập từ năm 1996 có trụ sở tại Xóm 8, xã Nghĩa Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 10/12/1999, Đoàn Quản lý giao thông đường bộ Nghệ An được chuyển đổi sang doanh nghiệp hoạt động công ích theo Quyết định số 4285/QĐ-UB ngày 10/12/1999 của UBND tỉnh Nghệ An đổi tên là Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ Nghệ An. Ngày 15/12/2005, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 4552/QĐ-UBND-ĐMDN về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ Nghệ An thành công ty cổ phần.

Tính đến cuối năm 2024, Công ty có tổng tài sản 17,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 55%, tương đương 9,7 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế bình quân 3 năm gần nhất của Công ty (2022 – 2024) lần lượt đạt 35,3 tỷ đồng và 0,365 tỷ đồng. Hiện Công ty đang quản lý và sử dụng 10 khu đất với tổng diện tích 15.113,8 m2 tại Nghệ An.

Một số gói thầu của Công ty tham gia thực hiện trong vòng 1 năm trở lại đây như: Gói thầu Quản lý, BDTX trên các tuyến QL.7B, QL.7C và QL.48E (44,3 tỷ đồng), Gói thầu Quản lý, BDTX các tuyến QL.15, QL.48 và QL.48B (41,6 tỷ đồng). Các gói thầu đều thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 7B, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 15, Quốc lộ 16, Quốc lộ 48, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48D, Quốc lộ 48E do Sở GTVT Nghệ An quản lý, bảo trì từ ngày 01/4/2024 đến ngày 31/3/2027.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: baodauthau.vn