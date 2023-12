Chương trình này được tổ chức theo hình thức Livestream quảng bá, tiêu thụ trực tiếp trên Tiktok Shop, Fanpage của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An; một số fanpage uy tín, có nhiều lượt theo dõi khác.

Chương trình này được tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian mua sắm cuối năm với giá cả phải chăng, chất lượng sản phẩm tuyệt vời dành cho bà con; đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp trong tỉnh kết nối với người tiêu dùng để tạo ra những giá trị sản phẩm, góp phần tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà

Chương trình quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An trên sàn thương mại điện tử nhằm quảng bá sâu, rộng hình ảnh, chất lượng, giá trị của thương hiệu các sản phẩm đặc trưng tới người tiêu dùng trong và ngoài nước, từ đó nâng cao hình ảnh, vai trò, năng lực sản xuất các sản phẩm, từ đó thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.

Thông qua Chương trình nhằm quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh trên sàn thương mại điện tử để tăng cường sự tương tác giữa người tiêu dùng với các đơn vị sản xuất, cung cấp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương nói chung và các đặc sản Nghệ An nói riêng. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, tư duy của các nhà sản xuất, cung ứng từ phạm vi, quy mô nhỏ lẻ, tự phát sang tư duy kinh doanh trên nền tảng số nhằm đa dạng hóa phương thức bán hàng, từ đó từng bước đưa sản phẩm tỉnh Nghệ An tiến tới tiếp cận thị trường lớn, mở ra cơ hội mới cho người sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm của tỉnh.

Các sản phẩm tại phiên Livestream kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP đặc sản tỉnh Nghệ An lần thứ 2

40 sản phẩm xuất hiện trong Chương trình hôm nay đều là những sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng, gồm: Các loại trà túi lọc, nước tương, nước mắm, Ngũ cốc dinh dưỡng, các loại giò bê, giò me, bánh gai Anh Sơn, nhút Thanh Chương... Điều đặc biệt của chương trình lần này là Ban Tổ chức sẽ trích 15% doanh thu để dành tặng cho quỹ từ thiện cuối năm cho trẻ em vùng cao của huyện biên giới Kỳ Sơn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn