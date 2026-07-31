Entiz Group được chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án tổng quy mô gần 22ha, đồng hành cùng bước chuyển quy hoạch của Nghệ An

Sáng 31/7, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị "Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026" với chủ đề "Nghệ An - Hiện thực hóa khát vọng phát triển".

Hội nghị có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các địa phương, chuyên gia kinh tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư trong, ngoài nước. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh, khẳng định quy mô và tầm quan trọng của sự kiện đối với định hướng phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị “Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An công bố Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28/6/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là "bản thiết kế" cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh, tạo cơ sở hiện thực hóa các định hướng chiến lược, mở rộng không gian tăng trưởng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Điểm nhấn trong trọng của Hội nghị là Lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án tiêu biểu, với tổng mức đăng ký đầu tư khoảng 110.450 tỷ đồng. Đây không chỉ là thủ tục pháp lý quan trọng để các dự án bước vào giai đoạn triển khai, mà còn thể hiện sự lựa chọn của địa phương đối với những nhà đầu tư có năng lực, đồng hành cùng chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án.

Trong đó, Entiz Group ghi dấu ấn với hai dự án, gồm: Fhome Nam Cấm (tên pháp lý: Dự án Đầu tư xây dựng NOXH cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 4) và Fhome+ Vinh Phú Lộc (tên pháp lý: Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, Fhome Nam Cấm được quy hoạch tại xã Trung Lộc với quy mô hơn 9,2ha, nằm liền kề khu công nghiệp WHA, khu công nghiệp Nam Cấm; đồng thời chỉ cách KCN VSIP, KCN Bắc Vinh và Cảng hàng không Vinh trong bán kính khoảng 15 phút di chuyển.

Bà Phan Lê Mỹ Hạnh, Tổng Giám đốc Entiz Group nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án.

Trong khi đó, Fhome+ Vinh Phú Lộc nằm trên trục đường Vạn Xuân, có quy mô 12,7ha với khoảng 4.000 căn nhà ở xã hội, hướng tới bổ sung nguồn cung cho khu vực đô thị đang mở rộng về phía Đông thành Vinh.

Hai dự án được Entiz Group phát triển theo triết lý “Ngôi làng thẳng đứng”, chú trọng kiến tạo các không gian kết nối cộng đồng, tích hợp đầy đủ tiện nghi sống cho mọi thế hệ và chất lượng xây dựng vượt trội.

Fhome Nam Cấm góp phần giải quyết nhu cầu an cư đang ngày càng gia tăng cùng quá trình mở rộng sản xuất và thu hút FDI của địa phương. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Đáng chú ý, hai dự án được triển khai tại những khu vực có vai trò khác nhau trong bức tranh phát triển của Nghệ An. Nếu Fhome Nam Cấm hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư cho lực lượng lao động tại khu vực công nghiệp - nơi đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và dòng vốn sản xuất; thì Fhome+ Vinh Phú Lộc góp phần hoàn thiện hệ thống nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.

Fhome+ Vinh Phú Lộc sở hữu hệ thống tiện ích ấn tượng, mỗi tầng được bố trí 2 không gian sinh hoạt chung. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Sự kiện cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong thu hút đầu tư của Nghệ An: Bên cạnh các dự án công nghiệp, hạ tầng hay thương mại - dịch vụ, địa phương đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới những dự án tạo nền tảng cho phát triển bền vững, trong đó có nhà ở xã hội. Đây là yếu tố giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm an sinh và phát triển đô thị đồng bộ.

Có thể thấy, quy hoạch điều chỉnh tỉnh Nghệ An không chỉ mở rộng quy mô phát triển mà còn thay đổi căn bản cách tiếp cận, phản ánh tầm nhìn mới về vị thế, động lực và không gian tăng trưởng của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Đồng thời, mở ra không gian để các doanh nghiệp cùng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đô thị, công nghiệp và an sinh xã hội.

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Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn